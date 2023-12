“Savācam tos 10 000 parakstu!” Jānis Slaidiņš aicina parakstīt iniciatīvu “Pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā” Ieteikt







“Aicinu cilvēkus būt drusku aktīvākiem,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, aicinot Latvijas iedzīvotājus parakstīt iniciatīvu “Pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā”.

Viņš uzsver, ka tas nav sarežģīti, un neaizņem pat divas minūtes, lai to izdarītu.

“Savācam tos 10 000 parakstu! Tas nav daudz prasīts,” aicina NBS majors.

Slaidiņš norāda, ka vismaz tādā veidā mēs varam izteikt savu atbalstu ukraiņiem, kas šobrīd mirst, aizstāvot savu zemi no krievu okupantiem: “Viņiem iet daudz smagāk.”

NBS majors uzsver, ka galvenais šobrīd ir savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai varētu šo iniciatīvu iesniegt Saeimā. Vai tas dos kaut kādu rezultātu, būs redzams vēlāk, taču tagad ir svarīgi savākt nepieciešamo parakstu skaitu.

Parakstīties var šeit:

Sākoties Krievijas karam Ukrainā, daudzi uzņēmēji izdarīja izvēli, gan ar saviem ziedojumiem, gan biznesa lēmumiem atbalstot brīvo un demokrātisko pasauli merkantilu ieguvumu vietā. Diemžēl joprojām ir uzņēmumi, kuri turpina tirgoties ar Krieviju, lai gan tā ir iekļauta “melnajā sarakstā”. Tāpēc visiem tiešiem vai netiešiem maksājumiem uz šo valsti būtu jāpiemēro lielāks papildu ieturējuma nodoklis, neatkarīgi no tā, kur Krievijas uzņēmumam ir reģistrēti bankas konti. Piemērā ar “Latvijas gāzes” 110 miljonu EUR izmaksām uz Gazprom valdībai bija iespējams lemt par to, lai uzņēmēji pārtrauktu maksāt Krievijai un sponsorēt okupantu militāro budžetu. Pasaulē joprojām ir milzīgi drošības satricinājumi. NATO valstis nepārtraukti saņem draudus no Krievijas. Ir pienācis laiks apturēt Latvijas naudas plūsmu raķetēm un tankiem, kurus Krievijas runaspersonas ar draudiem virza uz mūsu pašu zemi.

Krievijas ekonomika ir atkarīga no izejvielu eksporta – tas ir galvenais ienākumu avots, kas tieši atbalsta karu Ukrainā. Arī mēs, latvieši, palīdzam tam notikt, ļaujot Latvijas uzņēmumiem turpināt strādāt ar Krieviju. Tā agresors ne vien tiek atbalstīts, bet mēs arī paši turklāt nodarām milzīgu kaitējumu savas valsts drošībai. Tāpēc visiem maksājumiem uz “melnā saraksta” jurisdikcijām, ieskaitot Krieviju, ir jāpiemēro 90% ieturējuma nodoklis. Tas piemērojams arī uz trešo personu bankas kontos iemaksātām summām “melnā saraksta” jurisdikcijās, ieskaitot Krieviju. Tas nozīmē: 1. aizliegumu VID darbiniekiem dot atļauju nepiemērot ieturējuma nodokli Krievijas uzņēmumiem; 2. VID publiskot summas, par kurām jau nav piemērots ieturējuma nodoklis Krievijas uzņēmumiem; 3. EM jāpublisko saraksts ar uzņēmējiem, kuri turpina veidot biznesu ar Krieviju. Jo uzņēmējiem ir tiesības izvēlēties partnerus, kuru biznesa ētika neiekļauj bērnu un civiliedzīvotāju izvarošanu, spīdzināšanu, nogalināšanu vai tirdzniecību; 4. Latvijas uzņēmumiem jābūt pienākumam pārbaudīt maksājumu saņēmēju patiesā labuma guvējus, kā minimums to ierakstot līgumā ar darījumu pusi, kur tā galvo, ka saņemtie līdzekļi nenonāks Krievijas budžetā. Un ir jāparedz sankcijas tiem, kuri šo pienākumu neīsteno.

Rītdienas Latvija ir drošāka Latvija. Mums ir jāaptur ikviena iespēja katram Latvijā nopelnītajam uzņēmēju eiro nenonākt okupantu militārajā budžetā. Citējot Lietuvas ārlietu ministru G. Landsberģi, “mūsu bērni nolādēs mūs ierakumos par lēmumiem, kurus nespējam pieņemt šodien”. Tāpēc pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā un apliksim ikvienu maksājumu uz “melnā saraksta” jurisdikcijām (tajā skaitā uz Krieviju) ar 90% ieturējuma nodokli. Šis nodoklis neradīs nekādu nodokļu slogu Latvijas uzņēmumiem, jo tas ir maksājumu saņēmēja nodoklis.