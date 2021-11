“Stella Vita” uz lielceļa un uzlādes pauzē. Publicitātes foto

Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Te nu tā ir – pilnīga atteikšanās ne tikai no smirdīgo un izsīkstošo naftas produktu dedzināšanas, bet arī iespēja iztikt bez elektroauto uzlādes staciju (daudzviet ogļu dedzināšanas barotu) meklēšanas. Pārvietošanās brīvība, tā teikt, ar debesu svētību – saules enerģiju. Autori – studenti.

Eindhovenas (Nīderlandē) Tehnoloģiju universitātes jauno konstruktoru grupa ir uzbūvējusi “Stella Vita” – pilnīgi autonomu “kemperi” un ar to nobraukusi 2000 kilometrus – bez uzlādes punktu izmantošanas.

“Stella” faktiski ir dzīvoklītis uz riteņiem. Tajā ir divguļama gulta, dīvāniņš, maza, bet ultramoderna virtuvīte.

Tualete un duša arī. Pilnā augumā visā šajā bagātībā gan izslieties varēsiet vien stāvvietā, kad jumts pacelts un gaitā astoņus kvadrātmetrus lielā saules paneļa platība trīskāršota. Tad uzlāde ātrāka nekā kustībā. Nenīksti uzpildes rindā! Relaksējies. Paskaties TV. Vai strādā tīmeklī…

Testētāji garajā ceļojumā uz Spānijas dienvidiem starp uzpildes pauzēm veica aptuveni 300 kilometrus. Saulainās dienās arī kustībā akumulators (60 kWh) tiek krietni piebarots un veiktspēja varot sa­sniegt pat 600 km. Maksimālais ātrums – 120 km/h. Komforts un – sajūsminātu, aplaudējošu un filmējošu skatītāju pulki Parīzē, Barselonā, Madridē…

Man patīk. Tas nekas, ka ierasto dienas režīmu, šķiet, nāksies krietni mainīt. Nekas. Braukšu naktīs. Dienas saulītē iepletīšu jumta spārnus kādā Alpu vai Pireneju pļaviņā un nosnaudīšos…

Par tehniku lūdzu Autoinženieru asociācijas prezidenta Raita Mazjāņa komentāru. Te viņa vērtējums.

“600 km ar 60 kilovatstundām – teicams sasniegums. Parastiem EV ir vismaz pusotras reizes lielāks patēriņš. Vinnēts, šķiet, ir uz izcilas aerodinamikas rēķina (precīzus datus gan autori nesniedz). Saules paneļu platība stāvēšanas laikā ir iespaidīga – 17,5 m2. Interesants, perspektīvs projekts. Jautājums viens – cik tas viss maksā, jo lietotie saules paneļi ir ļoti moderni un jaudīgi.”

Septembra beigās “AHHAA” zinātnes centrā Tartu prezentēts Baltijā pirmais ar saules enerģiju darbināmais automobilis. Arī to radījuši studenti izglītības projekta “Solaride” ietvaros. Izstrādē piedalījās studenti no 12 dažādām Igaunijas skolām un universitātēm nozares vadošo mentoru uzraudzībā.

Piecus metrus garais un divus metrus platais automobilis sver tikai 400 kilogramu – tas ir trīs vai pat četras reizes vieglāks nekā vidējais “ielas” automobilis.

Tik mazs svars pie tik lieliem gabarītiem panākts, jo tam ir metāla cauruļu rāmja konstrukcija, bet virsbūves paneļi ir izgatavoti no oglekļa šķiedras, kas ir ļoti stingrs, bet viegls materiāls. Automobiļa kravnesība ir 320 kilogramu, kas atbilst četru vidēju pasažieru svaram.

Auto salonā ietilpst četri cilvēki. Tas esot spējīgs sasniegt ātrumu līdz 140 km/h, izmantojot enerģiju no saules paneļiem un uzkrātās rezerves no akumulatoriem. Tomēr ar to nav plānots braukt ātrāk par 90 km/h. “Solaride” ir aprīkots ar diviem 1,8 kW “Marand” elektromotoriem, kas iebūvēti riteņos. Vienkāršoti salīdzinot – tā 3,6 kW kopējā jauda ir salīdzināma ar divām tējkannām. Savukārt 32 kWh akumulatoru komplekts ir izgatavots, izmantojot sešus lietotus “Tesla” elektromobiļu bateriju moduļus.

Līdzīgi kā Eindhovenas jauniešu centieniem, arī šeit vislielākais izaicinājums bija spēkrata aerodinamika, lai pēc iespējas vairāk samazinātu gaisa pretestību un attiecīgi arī enerģijas patēriņu.

Lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu, šim spēkratam vizuālais koncepts tika mainīts pat 20 reižu. Tādējādi izdevās panākt prototipa aerodinamiku, kas ir par 30 procentiem zemāka nekā mūsdienu sērijveida automobiļiem.