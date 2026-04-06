Docents: Ja uzņēmējam pasaka, ka viņš par daudz pelna, tad kaut kas nav kārtībā 0
Runājot par pēdējā laikā apspriesto virspeļņas nodokli uzņēmējiem, man pašam par šo tēmu ir iekšējs konflikts, tā savu komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” iesāka Ēriks Lingebērziņš, BA “Turība” docents, Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes priekšsēdētājs.
“No iedzīvotāja skatpunkta šķiet, ka varbūt šāds risinājums ir taisnīgs. Taču kā uzņēmējam man katru reizi rodas bažas, kad valsts cenšas regulēt uzņēmējdarbību un teikt, ko var un ko nevar darīt un cik daudz drīkst nopelnīt.” Ja tiek pateikts, ka uzņēmējs pelna “par daudz”, tad, viņaprāt, kaut kas nav kārtībā.
Viņš uzsver, ka virspeļņas nodokļa būtība viņam šķiet absurda. Ja valstī neizdodas uzbūvēt stabilu ekonomiku un ekonomiskā attīstība ilgstoši buksē un fundamentāli iet, kā iet, tad tiek meklēti veidi, kā radīt iespaidu par rīcību.
Lingebērziņš uzskata, ka tas izskatās pēc rīcības imitācijas. Viņš to saista ar to, ka ir vēlēšanu gads. Ja līdz karam irānā valdošā koalīcija varēja balstīt savu stāstu uz to, ka ekonomika sāk attīstīties un lūgt vēl vienu termiņu, jo beidzot viss būs iekustējies, tad šobrīd šis naratīvs vairs nestrādā, norāda dicents.
Tāpēc tiek meklēti citi veidi, kā demonstrēt rīcību – piemēram, rādot, ka valsts it kā rūpējas par iedzīvotājiem. Taču, viņaprāt, tas notiek, aizmirstot, ka naudu galvenokārt pelna uzņēmumi.