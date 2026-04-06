Foto-LETA

Garšīgie Lieldienu pārpalikumi: eksperti atgādina, kad svētku pārtika kļūst nedroša 0

LA.LV
17:42, 6. aprīlis 2026
Veselam Uzturs

Pēc Lieldienām daudzi cilvēki vēl vairākas dienas lieto svētku ēdienu pārpalikumus, tomēr eksperti brīdina – tas var radīt riskus veselībai. Vārītas olas, gaļas ēdieni, jauktie salāti un dažādi smērējumi bieži tiek uzglabāti ilgāk, nekā ieteicams. Pat ja ēdiens izskatās un smaržo labi, pēc noteikta laika tas var kļūt nedrošs lietošanai uzturā.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Eksperti norāda, ka pēc svētku periodiem aptiekās un ārstniecības iestādēs biežāk nonāk cilvēki ar sūdzībām par sliktu dūšu, vēdera sāpēm, caureju vai vispārēju vājumu. Tas bieži saistīts ar nepietiekamu uzmanību produktu uzglabāšanai.

Īpaša uzmanība jāpievērš olu uzglabāšanai – istabas temperatūrā tās ieteicams turēt ne ilgāk kā dažas stundas, savukārt ledusskapī tās var uzglabāt vairākas dienas. Tomēr, ja mainās to smarža vai izskats, ēdienu labāk nelietot uzturā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Arī gaļas ēdieni, piena produkti un ēdieni ar majonēzi istabas temperatūrā jāuzglabā tikai īsu laiku, jo tie ātri kļūst par piemērotu vidi baktēriju vairošanās procesam. Eksperti uzsver, ka īpaši svarīgi šos produktus pēc iespējas ātrāk ievietot ledusskapī un uzglabāt hermētiski noslēgtos traukos.

Tāpat būtiski ievērot pareizu temperatūru ledusskapī un izvairīties no biežām temperatūras svārstībām, kas veicina produktu bojāšanos. Bieži pieļauta kļūda ir arī karsta ēdiena ievietošana ledusskapī vai pārtikas uzglabāšana lielos traukos, kas ilgstoši saglabā siltumu.

Eksperti uzsver, ka pārtika, kas tiek uzglabāta neatbilstoši, var kļūt par baktēriju avotu, kas izraisa saindēšanos. Visbiežākie simptomi ir slikta dūša, vemšana, caureja un sāpes vēderā, bet smagākos gadījumos iespējams arī drudzis, reibonis un dehidratācija.

Vieglākos gadījumos ieteicams daudz dzert šķidrumu un sekot pašsajūtai, bet smagākos gadījumos – īpaši, ja simptomi nepāriet vai pastiprinās –nepieciešams vērsties pie ārsta.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.