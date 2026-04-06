Traks, miljardiem vērts ekonomikas projekts Turcijā: milzīgs kanāls un jauna, milzīga sala pasaules kartē 0

14:06, 6. aprīlis 2026
Eiropa gatavojas rakt sev savu Suecas kanālu? Turcija plāno veidot jaunu, milzīgu jūras koridoru, strauji virzoties uz priekšu ar savu ambiciozo Stambulas kanāla projektu. Projektu 2021. gadā uzsāka prezidents Radžeps Tajips Erdogans, solot izveidot Stambulu par nozīmīgu un globālu tirdzniecības centru, paredzot investīcijas 20 miljardu mārciņu apmērā.

Kanāls šķērsos Stambulas Eiropas pusi, veidojot salu starp Āziju un Eiropu. Sākotnēji grandiozais plāns tika uztverts skeptiski, bažījoties par draudiem Stambulas dabai, taču Turcijas varas iestādes tomēr neatceļ plānus, apelējot pie valsts 2053. gada ekonomiskajiem mērķiem un uzsverot kanāla potenciālo labumu valstij, par to plašāk vēstīts vietnē Express.

Kanāls atradīsies Stambulas rietumu daļā un nodrošinās navigējamu savienojumu starp Melnās jūras un Marmora jūras ūdeņiem. Kanāla garums sasniegs 45 kilometrus, platums mainīsies no 400 līdz 1000 metriem, bet dziļums sasniegs 25 metrus. To šķērsos seši tilti, nodrošinot Turcijas nevainojamu savienojumu ar Stambulas Eiropas pusi.

Kanāla projekts paredzēs, ka gadā caur to izkuģos 160 kuģu vai naftas tankeru, atvieglojot satiksmi pārpildītajā Bosfora šaurumā. Prezidents Erdogans projektu 2021. gadā lepni nosauca par savu “trakāko projektu”, uzsverot tā visu mainošo potenciālu: “Šodien mēs atveram jaunu lappusi Turcijas attīstības vēsturē. Stambulas kanāls ir projekts, kas glābs Stambulas nākotni, nodrošinot dzīvi apkārtējiem iedzīvotājiem.”

Plānots, ka kanāls pacels Stambulas statusu kā globālu tirdzniecības mezglu, piedāvājot kritisku ūdensceļu, kas darbosies paralēli leģendārajam Bosfora šaurumam. Plānots, ka šī stratēģiskā pozīcija piesaistīs komerciālas un tūrisma aktivitātes, tādējādi vēl vairāk uzlabojot pilsētas ekonomisko perspektīvu.

Kanāla projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 20 miljardu mārciņu apmērā – 8 miljardi tiks ieguldīti teritorijās kanāla abās pusēs, bet 12 miljardi tieši kanāla būvniecībā. Šīs ievērojamās investīcijas apliecina Turcijas apņemšanos izveidot modernu infrastruktūru, kas veicinās ekonomikas izaugsmi un nostiprinās tās starptautisko reputāciju, vēsta medijs.

