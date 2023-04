Kāpēc velosipēdistiem nepieprasa valkāt atstarojošās vestes? Skaidro eksperts Ieteikt







Kāda TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja jautā, kāpēc velosipēdistiem nepieprasa valkāt atstarojošās vestes, lai autovadītāji varētu viņus labāk pamanīt? Komentē Latvijas Riteņbraucēju apvienības vadītājs Viesturs Silenieks.

Viņš skaidro, ka Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka diennakts tumšajā laikā velosipēdam ir jābūt lukturim. Piemēram, aizmugurē mirgojošo lukturi redz vairākus kilometrus.

Atstarojošo vesti var redzēt tikai starmešu gaismā. “Ja velosipēdists brauc no sāniem un viņš nav starmešu gaismā, nemaz neredzēs,” Silenieks stāsta.

Viņš arī pastāsta, ka tiek analizēti dažādi zinātnieku pētījumi no visas pasaules, un ir secināts, ka atstarojošās vestes panāk to, ka auto vadītāji, redzot priekšā cilvēku ar atstarojošo vesti un ķiveri, uzskata, ka tas ir kārtīgs cilvēks – viņš ir labi pamanāms, tāpēc viņu apdzen ar krietni mazāku intervālu,

nekā to, kuram šīs vestes nav, domājot, ka varbūt tas ir kaut kāds dzērājs, kuru labāk apbraukt.