Vēro tiešsaistē ūdens līmeņa izmaiņas Daugavas posmā pie Jēkabpils pilsētas



Naktī uz ceturtdienu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis sarkano brīdinājumu Jēkabpils novadā par ļoti augstu ūdens līmeni Daugavā. Ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils plkst.4.50 bija 7,66 metri virs novērojumu stacijas nulles atzīmes – aptuveni pusotru metru augstāks nekā diennakti iepriekš un četrus metrus augstāks nekā 1.janvārī.

“Jēkabpili no applūšanas attur tikai dambis,” intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” sacīja Jēkabpils civilās aizsardzības speciālists Tālis Zalva, raksta lsm.lv. Robeža, līdz kurai dambis var izturēt, ir 9 metri. “Tātad mums ir palikuši 1,30 metri,” norādīja eksperts. Viņš gan uzsvēra, ka ir arī labā ziņa – naktī ledus bija izkustējies un pagājis kādu gabalu. Šim procesam vajadzētu turpināties.

Okay flood in my hometown is getting a little insane. 🥺😣 Some grandmas living near the river for decades saying that they never seen such big flood. In spring we regularly deal with melting snow/ice water in Daugava. But this is next level. And early.🌊 Video: Jēkabpils novads. pic.twitter.com/9lQKRbcKmA

