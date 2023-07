Juris Cālītis: Mums ir bijuši Valsts prezidenti, kuri ir daļēji mācējuši apvienot sabiedrību, bet citi – “pilnīgi pļekt”! Ieteikt







“Šeit ir tā kā ar plāksteri salāpīta sabiedrība – te būtu daudz kas sakāms…Bet patiesībā godīgi sakot, no prezidenta – no viņa ierobežotajiem uzdevumiem, spējām, ko viņš var valstī darīt, tad viens no galvenajiem uzdevumiem ir, ka viņš ir tā vienojošā instance. Tad tas rādītājs tūlīt atgriežas pie paša prezidenta – ko Levita kungs, kuru es ļoti cienu un uzskatu par ļoti inteliģentu cilvēku, bet ko viņs ir spējis darīt šajā savienošanas, saliedēšanas aspektā?” tādas pārdomas TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Juris Cālītis, diskutējot par Valsts prezidenta Egila Levita pēdējo uzrunu Saeimā šā gada 22.jūnijā.

“Tas tiešām ir tas centrālais uzdevums prezidentam – viņam tas jādara ar savu personību, viņam tas jādara ar savu iesaistīšanos. Viņam tas jādara ar to, ka viņš izceļ ārā tās prioriātes, kas varētu veicināt šo vienotību, nevis tikai tāda sarakste, kas mums te viss ir jādara?! To jau dara politiķi! Bet prezidentam ir jābūt daudz mērķtiecīgākam un ar asāku skatu, un ar spējām retoriski, personiski, emocionāli un arī ar tādu viedumu šo apvienošanu veicināt,” tā TV24 raidījumā uzsvēra Cālītis.

Cālītis norādīja, ka iepriekš Latvijā ir bijuši Valsts prezidenti, kas ir “daļēji” mācējuši to izdarīt labāk, bet ir citi, kas “pilnīgi pļekt!”