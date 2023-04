Foto: AFP/Scanpix/LETA

Vai darba inspekcija palīdz piedzīt no darba devēja algu, kas par vairākiem mēnešiem nav izmaksāta. Ir darba līgums. Vai tomēr pašam jāvēršas kādā parādu piedziņas uzņēmumā? GATIS M.

Inspekcija var tikai sodīt

Valsts darba inspekcijas (VDI) pārstāve Dace Stivriņa informē, ka VDI funkcija – valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā un uzdevumi – noteikti Valsts darba inspekcijas likumā, kurā nav paredzētas tiesības piedzīt darba samaksu.

VDI saskaņā ar savu kompetenci drīkst pārbaudīt uzņēmumu, konstatējot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, izdot administratīvo aktu – rīkojumu ar norādījumiem novērst pārkāpumu noteiktā termiņā, kā arī piemērot administratīvo sodu.

Darba likumā noteikts, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt darba samaksu darbiniekam ne retāk kā divas reizes mēnesī, ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies par izmaksu reizi mēnesī. Tas nozīmē, ka darba devējam jāizmaksā darba samaksa darbinieka darba līgumā nolīgtajā darba samaksas izmaksas laikā vai, ja darba tiesiskās attiecības pārtrauktas, atbilstīgi Darba likuma 128. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai – atlaižot darbinieku no darba, visas naudas summas, kas viņam pienākas no darba devēja, izmaksājamas atlaišanas dienā. Ja atlaišanas dienā darbinieks nav veicis darbu, viņam pienākošās naudas summas izmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad darbinieks pieprasījis aprēķinu.

Līdz ar to gan pastāvošu darba tiesisko attiecību ietvaros, gan pārtraucot darba tiesiskās attiecības, darbiniekam ir tiesības saņemt pienākošās naudas summas.

Ieteicams šo sūdzību sagatavot divos eksemplāros un nosūtīt darba devējam ierakstītā sūtījumā pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi, saglabājot Latvijas Pasta kvīti, kas apliecina sūdzības nosūtīšanas faktu.

Nepanākot vienošanos, var vērsties tiesā

Darba tiesiskās attiecības ir privāttiesiskas. Saskaņā ar Darba strīdu likuma 4. pantu individuāls tiesību strīds ir tādas domstarpības starp darbinieku vai darbiniekiem (darbinieku grupu) un darba devēju, kuras rodas, slēdzot, grozot, izbeidzot vai pildot darba līgumu, kā arī piemērojot vai tulkojot normatīvo aktu noteikumus, darba koplīguma vai darba kārtības noteikumus. Atbilstīgi Darba strīdu likumam ikvienai individuāla tiesību strīda pusei ir tiesības vērsties tiesā, ja strīds netiek izšķirts pārrunās starp darbinieku un darba devēju vai arī kādu no pusēm neapmierina darba strīdu komisijas lēmums.

Individuālus tiesību strīdus par savlaikus neizmaksātas darba algas piedziņu izšķir tiesā.

Līdz ar to, ja darba devējs nenovērš tiesību aizskārumu, darbiniekam ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par neizmaksātās darba samaksas piedziņu.

Saskaņā ar Darba likumu visi prasījumi, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, noilgst divu gadu laikā, ja likumā nav noteikts īsāks noilguma termiņš. Ja darba devējam bija pienākums izsniegt darbiniekam rakstveida aprēķinu, divu gadu noilguma termiņš sākas no aprēķina izsniegšanas dienas. Ja darba devējs neizsniedz aprēķinu, attiecīgais prasījums noilgst trijos gados no dienas, kad aprēķins bija jāizsniedz.

Padoms

Ja darba devējs neizmaksā visu pienākošos naudas summu, VDI iesaka darbiniekam rakstveidā vērsties pie darba devēja ar pieprasījumu izmaksāt neizmaksāto darba samaksu, kā arī izsniegt darba samaksas aprēķinus par tiem mēnešiem, par kuriem darba alga nav izmaksāta.

UZZIŅA

No tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos atbrīvoti prasītāji prasībās par darba algas piedziņu un citiem darbinieku prasījumiem, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām vai ir ar tām saistīti. Par labu pusei, kuras labā taisīts spriedums, tiesa piespriež no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus.