Citrusiem ir savas noteiktas prasības. Kā rūpēties par lielveikalā iegādātiem citruskociņiem? 0
Lielveikalā ar atlaidēm nopirku citrusiņus (citrons un mandarīns). Kā tagad rīkoties – pārstādīt vai ne? Varbūt vajag izmērcēt, jo šķiet iekaltis. Jautā Ilze Rīgā.
“Tas, cik labi izdosies atjaunot veikalā brāķētos citruskociņus, atkarīgs no tā, cik tie stipri cietuši. Galvenās bažas rada tas, ka augs varētu būt iekaltis vai gluži otrādi – pārlaistīts,” teic telpaugu speciāliste Ingūna Gudrupa. Citrusi nepieder pie tiem telpaugiem, kam raksturīga īpaša izturība un dzīvelība. Tiem ir savas noteiktas prasības.
Rīkojas izvērtējot
Viena no citrusaugu īpašībām ir smalkā sakņu sistēma. Tās dēļ tie labi augs tikai mērena, vienmērīga mitruma apstākļos. Ja augs atnests mājās un šķiet par sausu, to nevajag mērkt ūdenī, bet uzliet ūdeni pamazām – katru dienu nelielu daudzumu. Aplam būs arī tas, ja podiņu uzliek uz tasītes un tajā lej tik ūdeni, cik podiņš spēj uzņemt. Veikalos dažkārt augiem ūdeni uzlej pārāk bagātīgi. Augi ir stādīti kūdras substrātā, kas kāri uzsūc ūdeni. Taču pašam augam šīs mitruma rezerves tikai kaitē, īpaši, ja citrusu novieto tam tīkamajā vēsajā telpā.
Pārnesto audziņu tagad vajadzētu novietot uz pašas gaišākās palodzes.
Citronam patiks, ja temperatūra būs 16–18 grādu. Svarīgi arī, lai būtu pietiekami liels gaisa mitrums (paliktnis ar ūdeni, regulāra apsmidzināšana), jo tam nepatiks siltas istabas sausais gaiss.
Pārstāda saudzīgi
Ja augs izskatās dzīvelīgs, to var nesteigties pārstādīt un kādu laiku ļaut aklimatizēties jaunajos apstākļos. Tad sagādā speciāli citrusiem paredzētu augsni, jo tiem patīk mazliet skābāka augsne (pH ap 5,5) nekā pārējiem telpaugiem, taču ne tik skāba kā acālijām. Izvēlas podu, kas nav daudz lielāks par to, kurā augs bijis.
Izceļot augu no podiņa, aplūko sakņu kamolu – ja saknes apakšā blīvi saritinājušās, tās viegli atritina. Taču visu sakņu kamolu neizplūkā. Jaunajā podiņā liek tā, lai augs būtu tikpat dziļi, kā audzis iepriekš.
Laista piesardzīgi
Citrusus laista regulāri nelielām porcijām. Piemērotākais būtu lietus vai kausēta sniega ūdens – tāds, ko dēvē par mīkstu. Tādu izvēlas arī smidzināšanai, jo krāna ūdens uz lapām atstās sāļu nogulsnes. Ja regulāri laista ar krāna ūdeni, augam var rasties lapu hloroze (tās zaudē savu tumšzaļo, vienmērīgo krāsu, tajās parādās dzeltenīgs dzīslojums). Krāna ūdens padara augsni sāļaināku, un saknes vairs nespēj uzņemt augam vajadzīgās barības vielas.
Piebarošanai iegādājas speciāli citrusaugiem paredzēto mēslojumu. Dažkārt gaismas un citu pārmaiņu un stresu dēļ citruss var nomest lapas. Sagādājot vajadzīgos apstākļus, augs var atjaunoties.