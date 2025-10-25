Foto. pexels/viktoria-slowikowska

Infekcijas bumba uz tava galda – ķiršu tomāti izraisa paniku Eiropas valstīs 1

LA.LV
18:45, 25. oktobris 2025
Veselam Uzturs

Veselības aizsardzības iestādes ASV brīdina, ka ķiršu tomāti tiek uzskatīti par globāla salmonellas uzliesmojuma centrālo avotu. Kopš 2023. gada simtiem cilvēku 20 valstīs, tostarp Apvienotajā Karalistē, ASV un Kanādā, ir saslimuši ar retu baktērijas paveidu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šīs trīs zodiaka zīmes savu veiksmi nesaņem tāpat vien: tā atnāks kaut kad vēlāk 1
“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
TV24
Tramps izvirza ultimātu Ukrainai: nekavējoties jāpārtrauc uguns esošajā frontes līnijā
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) jaunākajiem datiem līdz šim apstiprināti 577 saslimšanas gadījumi ar Salmonella Strathcona ST2559 celmu, kas izraisa potenciāli dzīvībai bīstamu saindēšanos ar pārtiku. Visvairāk inficēšanās gadījumu ziņots Itālijā (123), Vācijā (113) un Austrijā (76), savukārt Apvienotajā Karalistē reģistrēti 73 gadījumi un ASV – 24. Mazāks skaits ziņots Kanādā, Īrijā, Dānijā un citās Eiropas valstīs.

Lielākā daļa jauno saslimšanas gadījumu Apvienotajā Karalistē saistīta ar ceļojumiem uz Itāliju vai Maltu,
CITI ŠOBRĪD LASA
Sarkanais brīdinājums dabīgās šokolādes cienītājiem: Kas slēpjas tavā batoniņā – krīze strauji maina tā sastāvu
Veselam
Pētnieki brīdina! Aptaukošanās bērnībā ietekmē dzimumlocekļa izmēru
“Mani divreiz saspēra zibens – tagad varu paredzēt nākotni!” vīrietis dalās ar savu neparasto piedzīvojumu

un tiek uzskatīts, ka Itālija ir galvenā inficēšanās vieta. Lai gan nav ziņots par nāves gadījumiem, Eiropā hospitalizēti desmitiem cilvēku.

Sicīlijas tomāti kā uzliesmojuma avots

Izmeklēšana atklājusi, ka uzliesmojums saistīts ar Sicīlijā, Itālijā, audzētiem ķiršu tomātiem. Apūdeņošanas ūdenī, kas izmantots dārzeņu audzētavās, konstatēts tas pats Salmonella Strathcona ST2559 celms.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) publicētajā novērtējumā norādīts, ka šis retais baktērijas paveids kopš 2011. gada izraisījis atkārtotus uzliesmojumus, kas visi saistīti ar Sicīlijas tomātiem.

Eiropas veselības aizsardzības iestāde brīdina, ka saslimstības gadījumu skaits var turpināt pieaugt. Pārstāvis sacīja:

“Jauni uzliesmojumi, visticamāk, notiks turpmākajās sezonās, līdz tiks identificēts piesārņojuma pamatcēlonis

un ieviesti kontroles pasākumi.” Viņi piebilda: “Gadījumu atkārtošanās 2025. gadā, tostarp gadījumos bez ceļošanas vēstures, liecina par piesārņoto produktu nepārtrauktu pārnešanu un izplatīšanos ārpus Itālijas.”

Salmonella ir pārtikas baktērija, un Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūras (UKHSA) dati liecina, ka Anglijā salmonellas infekciju skaits ievērojami pieaudzis. 2024. gadā saslimšanas gadījumu skaits sasniedza desmit gadu rekordu, pieaugot par gandrīz piektdaļu un pārsniedzot 10 000 gadījumu. 2025. gada pirmajā ceturksnī reģistrēti 1588 gadījumi, kas ir vairāk nekā 1541 gadījums tajā pašā periodā 2024. gadā. Īpaši skarti ir bērni līdz 10 gadu vecumam, kas veido 21,5% gadījumu.

No kurienes rodas salmonella?

Salmonella dzīvo dzīvnieku un cilvēku zarnās un izplatās ar piesārņotiem izkārnījumiem. Pārtika var tikt inficēta, ja tā audzēta ar piesārņotu ūdeni, apstrādāta ar netīrām rokām vai nonākusi saskarē ar virsmām, kas ir netīras. Piesārņojums var notikt jebkurā posmā – no lauka līdz galdam, tostarp apūdeņošanas, ražas novākšanas vai iepakošanas laikā.

Svaigi produkti, piemēram, tomāti, ir īpaši jutīgi, jo tos bieži ēd neapstrādātus,

atšķirībā no termiski apstrādātiem produktiem, kas iznīcina baktērijas. Pētījumi liecina, ka tomātu tekstūra veicina baktēriju pielipšanu. Salmonella sastopama arī jēlās olās, nepietiekami termiski apstrādātā vistas gaļā un nemazgātās salātu lapās.

Uz virtuves virsmām, griešanas dēļiem vai nažiem tā var izdzīvot līdz četrām stundām, inficējot visu, kam pieskaras.
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Spageti ar ķiršu tomātiņiem, baziliku un olīvām – kā vislabākajos restorānos
Receptes
Zaļo tomātu ievārījums – neparasta recepte visiem tomātu cienītājiem
Dārzs
Pirms gaidāmajām salnām tomātus jānovāc – ko darīt ar tiem, kas vēl zaļi?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.