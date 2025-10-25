Infekcijas bumba uz tava galda – ķiršu tomāti izraisa paniku Eiropas valstīs 1
Veselības aizsardzības iestādes ASV brīdina, ka ķiršu tomāti tiek uzskatīti par globāla salmonellas uzliesmojuma centrālo avotu. Kopš 2023. gada simtiem cilvēku 20 valstīs, tostarp Apvienotajā Karalistē, ASV un Kanādā, ir saslimuši ar retu baktērijas paveidu.
Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) jaunākajiem datiem līdz šim apstiprināti 577 saslimšanas gadījumi ar Salmonella Strathcona ST2559 celmu, kas izraisa potenciāli dzīvībai bīstamu saindēšanos ar pārtiku. Visvairāk inficēšanās gadījumu ziņots Itālijā (123), Vācijā (113) un Austrijā (76), savukārt Apvienotajā Karalistē reģistrēti 73 gadījumi un ASV – 24. Mazāks skaits ziņots Kanādā, Īrijā, Dānijā un citās Eiropas valstīs.
un tiek uzskatīts, ka Itālija ir galvenā inficēšanās vieta. Lai gan nav ziņots par nāves gadījumiem, Eiropā hospitalizēti desmitiem cilvēku.
Sicīlijas tomāti kā uzliesmojuma avots
Izmeklēšana atklājusi, ka uzliesmojums saistīts ar Sicīlijā, Itālijā, audzētiem ķiršu tomātiem. Apūdeņošanas ūdenī, kas izmantots dārzeņu audzētavās, konstatēts tas pats Salmonella Strathcona ST2559 celms.
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) publicētajā novērtējumā norādīts, ka šis retais baktērijas paveids kopš 2011. gada izraisījis atkārtotus uzliesmojumus, kas visi saistīti ar Sicīlijas tomātiem.
Eiropas veselības aizsardzības iestāde brīdina, ka saslimstības gadījumu skaits var turpināt pieaugt. Pārstāvis sacīja:
un ieviesti kontroles pasākumi.” Viņi piebilda: “Gadījumu atkārtošanās 2025. gadā, tostarp gadījumos bez ceļošanas vēstures, liecina par piesārņoto produktu nepārtrauktu pārnešanu un izplatīšanos ārpus Itālijas.”
Salmonella ir pārtikas baktērija, un Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūras (UKHSA) dati liecina, ka Anglijā salmonellas infekciju skaits ievērojami pieaudzis. 2024. gadā saslimšanas gadījumu skaits sasniedza desmit gadu rekordu, pieaugot par gandrīz piektdaļu un pārsniedzot 10 000 gadījumu. 2025. gada pirmajā ceturksnī reģistrēti 1588 gadījumi, kas ir vairāk nekā 1541 gadījums tajā pašā periodā 2024. gadā. Īpaši skarti ir bērni līdz 10 gadu vecumam, kas veido 21,5% gadījumu.
No kurienes rodas salmonella?
Salmonella dzīvo dzīvnieku un cilvēku zarnās un izplatās ar piesārņotiem izkārnījumiem. Pārtika var tikt inficēta, ja tā audzēta ar piesārņotu ūdeni, apstrādāta ar netīrām rokām vai nonākusi saskarē ar virsmām, kas ir netīras. Piesārņojums var notikt jebkurā posmā – no lauka līdz galdam, tostarp apūdeņošanas, ražas novākšanas vai iepakošanas laikā.
atšķirībā no termiski apstrādātiem produktiem, kas iznīcina baktērijas. Pētījumi liecina, ka tomātu tekstūra veicina baktēriju pielipšanu. Salmonella sastopama arī jēlās olās, nepietiekami termiski apstrādātā vistas gaļā un nemazgātās salātu lapās.