Pētnieki brīdina! Aptaukošanās bērnībā ietekmē dzimumlocekļa izmēru
Jauns zinātnisks pētījums atklāj, ka zēna svars bērnībā var ietekmēt dzimumlocekļa izmēru viņa pieaugušā vecumā, kā arī izpētīts, vai svara zaudēšana var palīdzēt to “palielināt”, raksta The Sun.
Vjetnamiešu zinātnieki pētījumā, kurā piedalījās gandrīz 300 vīriešu, atklāja, ka ķermeņa masas indekss (ĶMI) pieaugušā vecumā neietekmē dzimumlocekļa izmēru. Tomēr tiem, kuri bērnībā tika klasificēti kā aptaukojušies, pubertātes laikā novērota ierobežota dzimumlocekļa augšana, kā rezultātā pieaugušā vecumā tas bija mazāks.
Pētījums, kas publicēts žurnālā Journal of Sexual Medicine, norāda, ka precīzs cēlonis īsti tomēr nav noskaidrots, taču aptaukošanās var samazināt testosterona līmeni pubertātes laikā, kas ir būtisks dzimumlocekļa attīstībai.
Pētījumā, kas veikts no 2023. līdz 2024. gadam Hanojas Medicīnas universitātes slimnīcā, pētnieki novērtēja 290 vīriešu augumu, vidukļa un gurnu apkārtmēru, rokas apkārtmēru un dzimumlocekļa izmēru. Mērījumi ietvēra dzimumlocekļa garumu un apkārtmēru miera stāvoklī, izstieptā stāvoklī un erekcijas laikā. Dalībniekiem tika lūgts novērtēt savu ĶMI 10 gadu vecumā, kas vairumam bērnu ir pirms pubertātes sākuma.
Profesors laikrakstam Daily Mail skaidroja: “Aptaukošanās ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc dzimumloceklis izskatās mazāks, jo tauku audi uzkrājas tā pamatnē.” Viņš piebilda: “Zaudējot apmēram 10 kg, dzimumloceklis vizuāli palielinās par vienu centimetru.”