“Aizliegts adoptēt melnus kaķus!” Kādā Eiropas pilsētā pieņemts negaidīts lēmums, kas notiek? 0
Spānijas pilsētā, kas atrodas uz ziemeļiem no Barselonas, pieņemts neparasts lēmums – noteiktā laika periodā cilvēkiem ir liegts adoptēt melnus kaķus no patversmēm. Ierobežojums ir spēkā no 1. oktobra līdz 10. novembrim, un tas ieviests kā piesardzības pasākums dēļ tuvojošajiem Helovīna svētkiem.
Lēmuma mērķis ir pasargāt kaķus no iespējamas izmantošanas rituālos, dekorācijās vai bezatbildīgām iegribām. Dzīvnieku tiesību aizstāvju organizācijas brīdinājušas, ka svētku periodā dažviet novērota nežēlīga izturēšanās pret melniem dzīvniekiem vai to izmantošana kā “atribūtiem”.
Pašvaldība norāda, ka konkrētajā pilsētā šādi gadījumi nav reģistrēti, tomēr citviet tā notiek, tādēļ aizliegums ieviests profilaktiski. Vietējās varas pārstāvji uzsver, ka galvenais mērķis ir izvairīties no impulsīvām adopcijām un pasargāt dzīvniekus no ar māņticību saistītiem riskiem.
Tiek uzsvērts arī tas, ka Helovīna laikā pieaug pieprasījums tieši pēc melnas krāsas kaķiem. “Mēs cenšamies atturēt cilvēkus no impulsīvas rīcības un novērst jebkādas prakses, par kurām zināms, ka tās pastāv,” skaidroja pilsētas mēra vietnieks.
Ierobežojumam būs izņēmumi – par konkrētiem gadījumiem lems patversmju darbinieki. Varas iestādes uzsver, ka šis ir pagaidu un ārkārtas pasākums dzīvnieku drošības nolūkos, taču netiek izslēgts, ka to atkārtos arī turpmāk.
Konkrētajā pilsētiņā dzīvo vairāk nekā 9800 kaķu, un aptuveni simts no tiem atrodas patversmē un gaida savas jaunās mājas, tostarp 12 melni kaķi.