VIDEO. Apsargs pēdējā brīdī izglābj sievieti no pakļūšanas zem tramvaja 0

20:51, 20. oktobris 2025
Turcijas pilsētā Kaiseri vīrietis pēdējā brīdī izglābis sievieti no iespējamas traģēdijas.

Sieviete gribēja šķērsot sliedes, bet nepamanīja tuvojošos transportlīdzekli, taču apsargs viņu paspēja noraut no sliedēm tieši mirkli pirms tramvaja piebraukšanas.

Pilsētas sabiedriskā transporta operators “Kayseri Ulaşım A.Ş.” publiskojis video ar šo dramatisko atgadījumu, kas par laimi nebeidzās traģiski.

Uzņēmums pateicies apsargam par viņa vīrišķīgo rīcību un atgādinājis iedzīvotājiem ievērot piesardzību, šķērsojot sliedes — izmantot gājēju pārejas, vērst skatu uz abām pusēm pirms došanās pāri, kā arī neaizmirst, ka austiņas var liegt sadzirdēt apkārt notiekošo.

