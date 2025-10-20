FOTO: Ilmārs Dzenis

“Aiznesa Latvijas melodiju pāri okeānam!” Mūžībā aizgājis Ilmārs Dzenis 0

LETA, LA.lv
21:17, 20. oktobris 2025
15. septembrī 93 gadu vecumā miris trimdas latviešu dziedātājs Ilmārs Dzenis, liecina Latviešu biedrības Seintpītersbergā, ASV paziņojums sociālo mediju platformā “Facebook”.

Ir cilvēki, kuru balss kļūst par laikmeta elpu. Ilmārs Dzenis — sirsnīgais dziedātājs, kurš aiznesa Latvijas melodiju pāri okeānam, — pieder tieši šiem cilvēkiem. Viņa dziesmas atbalsoja gan Čikāgas pievakarēs, gan Latvijas estrādēs, bet pēdējos gados — zem saulainajām Floridas palmām, kur viņš atrada savu mieru.

Ilmārs dzimis 1931. gada 5. decembrī Daugavpilī. Bērnības zeme bija Jelgava, bet kara vētras aiznesa viņu kopā ar māti bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk — uz tālo Ameriku. Tur, svešā zemē, viņš saglabāja sevī to, ko nevarēja pazaudēt — latviešu valodu, dziesmu un gaišu dzīves ticību.

Latviešu biedrība Seintpītersbergā informē, ka viņš bija mīlēts un cienīts, bieži viesojās pasākumos, spēlēja ballēs, dziedāja draugu lokā un smaidīja ar to pašu siltumu, kas reiz iekaroja tūkstošiem klausītāju.

Floridā viņš pavadīja arī savus mierīgākos gadus kopā ar savu sievu Silviju, līdz viņa devās mūžībā.

Dziesma ir kā tilts starp Latviju un svešām zemēm, starp pagātni un tagadni. Ilmāra Dzeņa dziesma mums visiem ir atgādinājums, ka latvietība nav vieta uz kartes – tā ir melodija.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

