Kā atvērt iepirkumu ratiņus bez monētas vai čipa? Ir vēl kāds paņēmiens 1
Noteikti esat kādreiz saskāries ar šādu situāciju – ierodieties lielveikalā iepirkties, bet pa rokai nav monētas, lai paņemtu iepirkumu ratiņus. Taču tie ir vajadzīgi, jo pirkumu būs daudz un grozā nest nebūs ērti. Ko nu?
Neuztraucies, ir viegls triks, kas ļaus ratiņus atvērt arī bez tiem.
Būs nepieciešama atslēga ar apaļu galvu vai saspraužamā adata vai vienkārši stieplīte.
Ratiņu megānisma pamatā ir vienkāršs spiediens, kas atbrīvo ķēdi, līdz ar to attiecīgajā vietā ir jāievada kaut kas tāds, kas rada spiedienu – atslēga, stieple vai tml.
Tāpat ir vērts aprunāties ar veikala komandu – ratiņu stūmējiem vai pārdevējiem! Vairākos veikalos, piemēram, “Lidl”, pārdevēji šādiem gadījumiem glabā speciālus čipus monētas lielumā, ko labprāt iedod pircējiem.
Ja tomēr izlemjat izmantot atslēgu ar apaļu galvu, labāk neizmantot tādu, kas ir svarīga, piemēram, mājas, jo atslēga var no spiediena salūzt vai saskrāpēties.