Publicitātes foto

Kā atvērt iepirkumu ratiņus bez monētas vai čipa? Ir vēl kāds paņēmiens 1

Pievieno LA.LV
LA.LV
Mājas Sadzīve

Noteikti esat kādreiz saskāries ar šādu situāciju – ierodieties lielveikalā iepirkties, bet pa rokai nav monētas, lai paņemtu iepirkumu ratiņus. Taču tie ir vajadzīgi, jo pirkumu būs daudz un grozā nest nebūs ērti. Ko nu?

Lietas, ko nekādā gadījumā nevajag ņemt līdzi uz kapiem – raugies, lai to nav arī somiņā vai makā!
Kokteilis
Ja Līgo ballītē satiktos pa vienam no katras zodiaka zīmes – ko kurš darītu? Auns pie ugunskura ierastos pirmais un paliktu pēdējais
Auto eksperti nosauc lietotos modeļus, kurus 2026. gadā iesaka pirkt bez riska “iegrābties”
Lasīt citas ziņas

Neuztraucies, ir viegls triks, kas ļaus ratiņus atvērt arī bez tiem.

Būs nepieciešama atslēga ar apaļu galvu vai saspraužamā adata vai vienkārši stieplīte.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Publiskajā telpā ir nonākusi mana privāta sarakste” – Armands Simsons pēc vārdu apmaiņas ar Arigo Toro atvainojas
“Koncentrējieties uz savējo!” Itālijas premjere Meloni publiski noliek Trampu pie vietas, turpinot “kašķi”
Kokteilis
Ralfs Eilands paceļ daudziem sāpīgu tēmu: “Vajadzētu tādus pārtikas veikalus, kuros Līgo dziesmas skanētu tikai 23. un 24. jūnijā”

Ratiņu megānisma pamatā ir vienkāršs spiediens, kas atbrīvo ķēdi, līdz ar to attiecīgajā vietā ir jāievada kaut kas tāds, kas rada spiedienu – atslēga, stieple vai tml.

Tāpat ir vērts aprunāties ar veikala komandu – ratiņu stūmējiem vai pārdevējiem! Vairākos veikalos, piemēram, “Lidl”, pārdevēji šādiem gadījumiem glabā speciālus čipus monētas lielumā, ko labprāt iedod pircējiem.

Ja tomēr izlemjat izmantot atslēgu ar apaļu galvu, labāk neizmantot tādu, kas ir svarīga, piemēram, mājas, jo atslēga var no spiediena salūzt vai saskrāpēties.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Lēti, bet bīstami: šefpavārs nosauc “atkritumu zivi”, no kuras iegādes būtu jāizvairās
Kurā gultas pusē tu guli? Izrādās, ka tas var daudz pastāstīt par tavu personību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.