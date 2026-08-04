Sociālajos tīklos plašu diskusiju raisījis kāda pasažiera ieraksts par “Vivi” vilcienu ekrāniem. Viņš publicējis attēlu no vilciena un aicinājis uzņēmumu nomainīt ekrānā redzamo informāciju uz saprotamāku.
“Lūdzu, nomainiet savus ekrānus uz normālu interfeisu? Nākamajai pieturai jābūt uzrādītai visu laiku,” raksta pasažieris, atzīmējot “Vivi” profilu.
Attēlā redzams, ka ekrānā tiek rādīts reisa numurs, maršruts Rīga–Jelgava un pieturu saraksts, taču komentētāji norāda – informācija esot grūti uztverama, īpaši tiem, kuri ar konkrēto vilcienu nebrauc regulāri.
“Piekrītu! Ja jābrauc reti, tas ir stresaini!” raksta kāda komentētāja.
Cits pasažieris norāda, ka nākamo pieturu varot uzzināt tikai tad, ja ilgi skatās ekrānā un izdodas “noķert” saraksta sākumu, vai arī tad, kad vilciens jau stājas pieturā. Turklāt no diviem ekrāniem vienā nereti tiek rādītas reklāmas.
Vairāki cilvēki atzīst, ka šādā situācijā nākas izmantot telefonu.
“Kad ārā tumšs, es skatos Google Maps,” raksta ieraksta autors.
Līdzīgu pieredzi apraksta arī citi: “Tāpēc es skatos pēc telefona GPS, kur atrodos,” norāda kāds komentētājs. Uz to gan cits atbild, ka ne vienmēr ir sakaru zona un ne vienmēr telefons ir pilnībā uzlādēts.
Diskusijā vairāki cilvēki kritizē arī pašu dizainu. Komentētāji to sauc par grūti pārskatāmu un mulsinošu.
“Tur viss ir komiski, ieskaitot dizainu, kas nebūt nešķiet viegli uztverams,” raksta viens no komentētājiem.
Cits ir vēl skarbāks: “Tas ekrāns no pirmās reizes, kad ieraudzīju, ir bijis vienkārši katastrofa. Es ceru, ka cilvēks, kas to UI veidoja, naktīs slikti guļ.”
Daļa komentētāju piedāvā arī savus risinājumus. Kāds lietotājs publicējis pārveidotu ekrāna maketu, kurā apakšā skaidri izcelta nākamā pietura: “Nākamā stacija: Olaine”. Viņaprāt, reisa numurs nav tik būtiska informācija, lai tam ekrānā atvēlētu tik daudz vietas, savukārt pasažieriem svarīgāk būtu skaidri redzēt, kur vilciens šobrīd atrodas un kāda būs nākamā pietura.
“Arī mēs jau neesam tik lieli dunduki, ka nezinātu, kur jāskenē biļete,” ironizē komentētājs.
Vairāki cilvēki piekrīt, ka pašreizējais risinājums īpaši apgrūtina tos, kuri nepārzina maršrutu vai brauc retāk.
“Nodomāju tieši to pašu. Nekad nav saprotams, kur atrodies,” raksta kāda komentētāja.
Cits piebilst: “Pie tam uz piecām sekundēm novērs skatienu, un interesējošā pietura jau ir aizrotējusi.”
Diskusijā izskan arī atgādinājums, ka pasažieriem iepriekš solīts mainīt rūpnīcas dizainu uz “korporatīvo”, taču cilvēki norāda – arī pašreizējais variants neesot pietiekami ērts.
Daļa komentētāju īpaši uzsver, ka problēma nav tikai estētikā, bet praktiskā lietojamībā. Vilcienā pasažierim būtu ātri un nepārprotami jāredz nākamā pietura, nevis jāmin, kur viņš atrodas.
“Ļoti nepārskatāmi un mulsinoši,” rezumē viens no komentētājiem.
Publiski pievienotajos komentāros redzams, ka pasažieri no “Vivi” sagaida vienkāršu un saprotamu risinājumu – lai nākamā pietura ekrānā būtu redzama visu laiku, bet pārējā informācija būtu pakārtota tieši pasažiera vajadzībām.
LA.LV jautāja “Vivi”, kādēļ izvēlēta tieši šāds pieturvietu uzskaitījums.
Jaunajos elektrovilcienos uzstādītā pasažieru informācijas sistēma atbilst Savietojamības tehnisko specifikāciju prasībām, kas ir vienoti Eiropas Savienības tehniskie noteikumi dzelzceļa nozarē.
Tās nosaka prasības pasažieriem sniegtajai informācijai un tās pieejamībai, tostarp cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem.
Vienlaikus gan uzņēmuma eksperti ir identificējuši iespējamos uzlabojumus, gan esam saņēmuši pasažieru ieteikumus par informācijas attēlošanas pilnveidošanu.
Šie priekšlikumi tiek apkopoti un tiks ņemti vērā, pilnveidojot informācijas attēlošanu vilcienos, lai tā būtu vēl pārskatāmāka un ērtāk uztverama pasažieriem.