Kā biešu sula var palīdzēt izveseļoties no angīnas? Ieteikt







“Ja sāp kakls un ir aizdomas, ka sākas angīna, var uztaisīt biešu sulu un skalot kaklu,” TV24 raidījumā “La Dolce Vita. Gatavo gudri!”, gatavojot kabaču plāceņus ar sieru un ābolu pīrāgu ar kanēli, stāsta mēbeļu restaurācijas uzņēmuma “Pavasara Mēbeles” radītāja, aksesuāru dizainere Alise Ābele.

Viņa stāsta, ka to ieteicis kāds ārsts, kad pati devusies uz poliklīniku, lai meklētu zāles angīnas uzveikšanai.

“Galvenais tikai sulu nerīt nost, bet tieši skalot kaklu,” Ābele piekodina.

Bietes ir ļoti vērtīgs vitamīnu, minerālvielu un balastvielu avots. 100 g biešu satur aptuveni 40 kcal, ko galvenokārt rada ogļhidrāti – 8,5 g. Bietes satur arī C vitamīnu, B grupas vitamīnus, folijskābi, fosforu, kāliju, dzelzi un magniju.

Biešu lapiņas satur pat daudz vairāk C vitamīna nekā sakne. Šā sakņauga sastāvā ir arī daudz antioksidantu, kam piemīt pretvēža iedarbība.

Izvēloties bieti, priekšroka jādod tumšākas krāsas bumbulim, jo tas ir augstvērtīgāks un satur mazāk kokšķiedru. Tāpat kā citus dārzeņus un augļus, kas satur C vitamīnu, arī bietes neiesaka uzglabāt nomizotas, jo C vitamīns skābekļa ietekmē noārdās un līdz ar to mazinās dārzeņa uzturvērtība.

Vai bietes var ēst visi? Izrādās, vismaz līdz viena gada vecumam bietes nav vēlams iekļaut zīdaiņu uzturā, bet visiem pārējiem ļaudīm šis sakņaugs ir ieteicams, ar nosacījumu, ja organisms to labi pārstrādā. Bietes palīdz regulēt zarnu darbību, tādējādi veicinot vēdera izeju. Īpaši ieteicamas aknu un žultsvadu slimniekiem, uzsver Inga Širina.