Kristīne Čakstiņa, vispārējās aprūpes māsa, vairāku gadu pieredze darbā ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centriem, un slimnīcām Latvijā: «Gadu gaitā ikdienas darbā ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centriem, redzu ieguvumu pacientu aprūpē, ikdienā izmantojot pacientam piemērotus un augstas kvalitātes izstrādājumus. Tas ļauj gudri ietaupīt finanšu līdzekļus un laiku, kā arī nodrošina labāku komfortu lietotājam.»

Šā gada februārī zīmols TENA sadarbībā ar «Gemius Latvia» veica pētījumu internetā, aptaujājot 882 respondentus par urīna nesaturēšanas problēmu Latvijā.

Aptaujas dati atklāja, ka pēdējos trijos gados ar urīna nesaturēšanu Latvijā saskārušies 28% Latvijas iedzīvotāju. Pētījuma rezultātos ieskicētas vairākas vērā ņemamas atziņas par cilvēkiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas Latvijā:

•45% cilvēku, braucot ārpus mājas, plāno apstāšanās vietas tur, kur pieejama tualete.

•43% cilvēku, kuri saskaras ar urīna nesaturēšanu, mostas naktī, lai ietu uz tualeti.

•15% cilvēku ir nācies atteikties no kāda pasākuma apmeklējuma vai ierastajām aktivitātēm, vai viņi vispār izvairās doties ārpus mājas.

•34% lieto speciālos higiēnas līdzekļus, 7% iet pie speciālistiem, 5% regulāri apmeklē ģimenes ārstu, lai iegūtu padomu un rastu risinājumu.

•59% nezina, ka higiēnas izstrādājumi urīna nesaturēšanas aprūpei ir iekļauti valsts kompensējamo medicīnisko ierīču sarakstā.

Urīna nesaturēšanas esamības apzināšanās un došanās pie ārsta ir pirmais solis uz risinājumu. Otrais solis ir saprast, ka, lai urīna nesaturēšana netraucētu ikdienā, var izmantot pieejamās speciāli izstrādātās higiēnas preces, kuras palīdzēs cilvēkiem justies droši un turpināt savas ierastās aktivitātes. Satraucoša ziņa ir tāda, ka 53% aptaujāto norādīja, ka NEKO NEDARA, lai šo problēmu risinātu. Krietni biežāk to nerisina vīrieši (81%) nekā sievietes (47%).

KO VĒLAS CILVĒKS, KAS CIEŠ NO URĪNA NESATURĒŠANAS?

•Fizisko komfortu.

•Psiholoģisko komfortu.

•Finansiālo komfortu.

Ko tas ietver?

• Staigāt sausā apģērbā un gulēt sausā gultā.

• Dzīvot bez urīna nepatīkamās smakas.

• Saglabāt veselu ādu un urīnceļus.

• Turpināt aktīvu dzīvesveidu un droši doties ārpus mājas.

• Ērtu, ādai saudzīgu, nemanāmu un kustību neierobežojošu higiēnas izstrādājumu.

• Draudzīgas izmaksas, t.i., mazākas izmaksas papildu līdzekļiem – paladziņiem, ādas ārstēšanas līdzekļiem, veļas mazgāšanas līdzekļiem u. c.

Cilvēkam ir svarīgi veikt sevis pašaprūpi iespējami ilgāk.

KĀDI 3 PARAMETRI JĀŅEM VĒRĀ, IESAKOT IZSTRĀDĀJUMU?

Izstrādājuma veidu – uzsūcošās bikses, jostiņbikses vai autiņbikses ar klipšiem;

Izstrādājuma izmēru – XXS, XS, S, M, L, XL, XXL utt.

Izstrādājuma uzsūktspēju – vidēja, liela, ļoti liela uzsūktspēja.

1.Kas jāņem vērā, iesakot izstrādājuma veidu?

Būtiskākais, kas šeit ir jāizvērtē, – cilvēka spēja pārvietoties:

Ja cilvēks ir staigājošs un aktīvs, ir pilnībā saglabātas pašaprūpes spējas, viņam ir būtiski saglabāt ikdienas aktivitātes un justies ērti. Šajā gadījumā piemērotākas būs uzsūcošās biksītes.

Ja cilvēks ir daļēji aktīvs, lielākoties pārvietojas, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, ir vajadzīgs neliels atbalsts pašaprūpes nodrošināšanā. Iesakāmie izstrādājuma veidi: uzsūcošās bikses vai jostiņbikses.

Ja cilvēks ir mazkustīgs vai gulošs, nevar nodrošināt pašaprūpi un vajadzīgs pastāvīgs aprūpētāja atbalsts. Piemērotākie izstrādājumi – jostiņbikses vai autiņbikses ar klipšiem.

2.Kas jāņem vērā, iesakot izstrādājuma izmēru?

Pirmais solis izmēra izvēlē ir – izmērīt ar mērlenti cilvēka gurnu apkārtmēru. Ja tas nav iespējams un gurnu apkārtmērs nav zināms, izstrādājumu var ieteikt pēc apģērba izmēra, kādu cilvēks ikdienā nēsā (S, M, L, XL…). Ja ir šaubas starp diviem izmēriem (piem., M un L), jāvērtē cilvēka ķermeņa forma un kopējā ķermeņa uzbūve. Cilvēku vidū savā ziņā var redzēt «franču maizīti», «ābolu», «bumbieri» un «smilšu pulkstenīti». Kā tad izvēlēties starp M un L?

Ja cilvēkam nav paplatināta gurnu daļa («franču maizīte», «ābols»), tad var droši sākumā ieteikt M izmēru.

Ja ir paplatināta gurnu daļa («bumbieris» vai «smilšu pulkstenītis»), tad labāk ieteikt L izmēru.

3.Kas jāņem vērā, iesakot izstrādājuma uzsūktspēju?

Jānoskaidro, kāda cilvēkam ir urīna nesaturēšanas pakāpe – viegla, vidēja, smaga vai ļoti smaga.

Ja ir viegla-vidēja urīna nesaturēšana, jāiesaka uzsūcošās bikses ar 5–6,5 pilēm vai jostiņbikses – 6 pilēm, vai autiņbikses ar 6 pilēm.

Ja smaga urīna nesaturēšana, jāiesaka uzsūcošās bikses ar 7–8 pilēm, jostiņbikses ar 7 pilēm vai autiņbikses ar 7 pilēm.

Ja ļoti smaga urīna nesaturēšana, jāiesaka uzsūcošās bikses ar 8–10 pilēm, jostiņbikses ar 8 pilēm vai autiņbikses ar 8–10 pilēm.

Būtiski ir rast atbildes arī uz šādiem jautājumiem:

• Cik bieži cilvēks var pats veikt tualetes apmeklējumu (aktīvie, daļēji aktīvie)?

Jo biežāk, jo mazākas uzsūktspējas izstrādājums vajadzīgs.

• Cik bieži tiks veikta izstrādājuma nomaiņa (daļēji aktīviem, mazkustīgiem–gulošiem)? Ja nomaiņa vismaz 3x dienā: dienā – mazākas uzsūktspējas, uz nakti – lielākas uzsūktspējas. Ja nomaiņa 2x dienā: vajadzīgi lielākas uzsūktspējas izstrādājumi.

• Vai cilvēks lieto urīndzenošos medikamentus (aktīvie, daļēji aktīvie, mazkustīgie–gulošie)?

Ja «JĀ», tad vajadzīgi lielākas uzsūktspējas izstrādājumi medikamentu lietošanas dienās.

KĀPĒC IR SVARĪGI IETEIKT PIEMĒROTU IZSTRĀDĀJUMU?

Atbilstoša veida izvēle ir no svara, jo…

• Izstrādājums būs atbilstošs cilvēka specifiskajām vajadzībām.

• Uzlabos cilvēka dzīves kvalitāti.

• Atvieglos aprūpētāja darbu un ietaupīs laiku.

Piemēram, uzsūcošās bikses palīdzēs saglabāt cilvēka neatkarību un atvieglos tualetes apmeklējumus. Jostiņbikses atvieglos aprūpētāja darbu un saudzēs viņa muguru.

Atbilstoša izmēra izvēle ir būtiska, lai:

• Izvairītos no noplūdēm (slapjām drēbēm, slapjas gultas).

• Izvairītos no diskomforta un berzes.

• Izvairītos no ādas kairinājuma un bojājumiem.

Piemēram, ja produkts ir pārāk liels vai pārāk mazs, tas var izraisīt gan iepriekšminētās noplūdes, gan diskomfortu, kā arī var veicināt urīna nesaturēšanas izraisītu dermatītu.

Atbilstošas uzsūktspējas izvēle ir svarīga, jo…

• Izstrādājums ar pārāk mazu uzsūktspēju var izraisīt noplūdes.

• Izstrādājums ar pārāk lielu uzsūktspēju radīs nevajadzīgas papildu izmaksas un palielinās atkritumu daudzumu.

Piemēram, izvēloties pārāk lielas uzsūktspējas izstrādājumu, pastāv iespēja, ka nebūs izmantots viss uzsūkšanas potenciāls (mitruma indikators būs mainījis krāsu vien daļēji), tādējādi būs lieki iztērēta nauda.

