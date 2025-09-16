Kā Kremlis slēpj Putinu: atklāts, kādas metodes dienesti izmanto, lai neviens neuzzinātu, kur patiesībā atrodas diktators 25
Krievijas diktators Vladimirs Putins darba vajadzībām izmanto vairākas slepenas, identiski iekārtotas konferenču telpas, kas izbūvētas dažādās Krievijas vietās. Pat tuvākie līdzgaitnieki bieži nezina, kurā pilsētā viņš atrodas, ziņo laikraksts “The Times”, atsaucoties uz “The Wall Street Journal” publicētu grāmatu.
Arī telpu iekārtojums – sākot ar mēbeļu izvietojumu un tehnisko aprīkojumu, beidzot ar šķietami sīkām niansēm, piemēram, sienu apdares toni, aizkaru rakstu vai pat rakstāmgalda piederumu kārtību, ir vienāds līdz pat vissīkākajai detaļa.
Šajās telpās nav logu, kas pilnībā izslēdz iespēju noteikt Kremļa vadītāja atrašanās vietu pēc ārējām pazīmēm.
Sanāksmes viņš vada ar videokonferenču starpniecību, izmantojot plakanu monitoru, kas novietots uz pārvietojama statīva. Datori šajos kabinetos parasti nav pieslēgti tīklam vai tiek stingri uzraudzīti.
Amatpersonas, kuras piedalās video sanāksmēs, bieži vien nezina, no kuras no 11 valsts laika zonām Putins ar viņiem sazinās.
Lai slēptu Putina patieso atrašanās vietu, viņa personāls izmanto dažādas maldināšanas metodes.
Reizēm tiek paziņots, ka viņš dodas uz kādu konkrētu pilsētu, taču uz lidostu nosūta tukšu autokolonnu un paceļ gaisā viltus lidmašīnu.
Šo sistēmu paši tās veidotāji raksturo kā “informatīvo kokonu”.
Kremļa vadītājam ir ne tikai vairāki slepeni kabineti, bet arī pazemes bunkuri, kas izbūvēti gandrīz katrā viņa rezidencē vai īpašumā dažādos Krievijas reģionos. Visi šie objekti tika projektēti un uzbūvēti jau sen.
Iepriekš vācu izdevums “Bild” izveidoja Putina patvertnes 3D modeli viņa rezidencē pie Gelendžikas.
Žurnālisti pieļauj, ka šie tuneļi ir būvēti tā, lai izturētu bumbas triecienu un pat ķīmisko uzbrukumu.