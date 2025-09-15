Līdztekus kleptomānijai cieš arī no mitomānijas? Kremļa vadītāja meli nu jau pat krieviem liek gardi smieties 1
Putins tagad Krievijas galvaspilsētai ir piedēvējis neesošus sasniegumus un atkal melojis: viņš nosauca Maskavu par “otro veiksmīgāko ekonomiku pasaulē”, lai gan tā atrodas tikai 17. vietā, raksta dialog.ua.
Internets izsmēja 72 gadus vecā Putina jauno paziņojumu. Krievijas diktators apgalvoja, ka Maskava it kā ieņem “otro vietu” starp lielākajām pilsētu ekonomikām pasaulē.
Taču reitingu pārbaude parādīja, ka Krievijas galvaspilsēta ir tikai 17. vietā. Video publicējis Telegram kanāls “Ukraina 365”.
Saskaņā ar GlobalData publicēto pētījumu, Maskava ar IKP 504,8 miljardu ASV dolāru apmērā ieņem tikai 17. vietu. Līderes ir Tokija, Ņujorka un Losandželosa.
Eksperti norāda: Kremlis sankciju ietekmē cenšas slēpt acīmredzamo dzīves līmeņa pazemināšanos un ekonomisko degradāciju. Kara apstākļos Maskava ir nonākusi situācijā, kad reālie rādītāji strauji pasliktinās, tāpēc Putins mītus pasniedz arvien biežāk kā reālus sasniegumus.
Sociālajos tīklos jau klīst joki, ka viņš cieš ne tikai no kleptomanijas, bet arī no “mitomanijas” – sāpīgas vajadzības melot pat tur, kur melus var acumirklī pārbaudīt ar Google meklēšanu.
Lietotāji aktīvi komentē Putina jaunāko “viltojumu”: “Kāpēc melot par lietām, ko var pārbaudīt minūtes laikā?”
Vēl viens apkaunojums: Kremļa ierēdnis pat nevar nosaukt skaitļus, tos nesagrozot.
Viņš drīz teiks, ka Krievija algu ziņā ir apsteigusi ASV. Šķiet, ka vectēvs vienkārši nevar atturēties no melošanas un līdztekus kleptomanijai cieš arī no mitomānijas.”