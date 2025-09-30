Ekrānšāviņš no X @EsEsmuTuEsmuEs

“Toreiz domāju, ka tas vainags nozīmē, ka būvdarbu laikā kāds ir gājis bojā.” Ko sabiedrībā vispār zina par spāru svētkiem? 0

LA.LV
19:00, 30. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Spāru svētki latviešu tradīcijā ir īpaši svētki, kas saistīti ar mājas celtniecību – brīdi, kad ēkai uzliek jumta spāres. Tas bija nozīmīgs pagrieziena punkts, jo nozīmēja, ka galvenais darbs pie mājas karkasa ir paveikts un jaunais mājoklis vairs nav tikai sapnis vai zemei uzsliets rāmis, bet iegūst redzamu veidolu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Cūka ir noslīkusi!” Andris Freidenfelds komentē leģendārās dziesmas skandālu
10 dīvainas lietas, ko suņi dara, kad ir greizsirdīgi
Dārzs
“Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” Iespējams, atrasts efektīvs šo gliemju iznīcināšanas veids 1
Lasīt citas ziņas

Socvietnē X izvērtusies diezgan asprātīga diskusija par to, ko cilvēki vispār zina par šo seno latviešu tradīciju. Lūk, komentāru izlase.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas apdraud pilnīgi visus!” Zelenskis brīdina par kritisku situāciju Zaporižjas AES
FOTO. Atrodi bildēs sevi! Gandrīz 5000 cilvēku īpašu pārsteigumu pilnā pārgājienā Ērgļos
VIDEO. “Nu, ko smejies! Trīs pensijas tagad paņems!” Poligona sēņotāji gadu no gada neņem vērā likumus

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Jāņu un Līgo tradīcijas mainās līdzi laikam. Agrāk papardes zieda meklēšanai bija pavisam cita nozīme…
Kokteilis
Ļoti daudziem ap roku diskrēts, sarkans diedziņš. Mistisks veiksmes talismans vai modes kliedziens?
Kokteilis
Piparmētru lapas makā! 8 interesanti ticējumi, kas palīdz piesaistīt bagātību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.