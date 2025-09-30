“Toreiz domāju, ka tas vainags nozīmē, ka būvdarbu laikā kāds ir gājis bojā.” Ko sabiedrībā vispār zina par spāru svētkiem? 0
Spāru svētki latviešu tradīcijā ir īpaši svētki, kas saistīti ar mājas celtniecību – brīdi, kad ēkai uzliek jumta spāres. Tas bija nozīmīgs pagrieziena punkts, jo nozīmēja, ka galvenais darbs pie mājas karkasa ir paveikts un jaunais mājoklis vairs nav tikai sapnis vai zemei uzsliets rāmis, bet iegūst redzamu veidolu.
Socvietnē X izvērtusies diezgan asprātīga diskusija par to, ko cilvēki vispār zina par šo seno latviešu tradīciju. Lūk, komentāru izlase.
Paceļ vainagu un tad saimniekam ir pienākums, trīs dienu laikā, uzsaukt meistariem galdu. Ja neprotās, tad vainaga vietā paceļ slotu.
Labs. Es domāju, ka vēstījums labāk nolasītos, ja tur piesietu saimnieku.
Es zināju, ka tā ir pjanka uz vismaz trīs dienām, jo ja džeki jau otrajā būs uz jumta, tad tas būs caurs un šķībs, vai arī to vainagu varēs likt uz kapa.
Tā gan nav bijjs
Kāds pastāstiet nezinātājiem, ko tas bez “buhāšanas” nozīmē.. 😁 lasu komentārus un nav neviena normāla skaidrojuma
'tradicionāli darina no ozolzariem, bet piem. ziemas periodā var arī skuju vainagu. nēnujā 🙂
Cik sapratu te ir profiņu saiets.😂😂😂Un mitoloģiju neviens nav lasījis.😱😱😱
Modernajā būvniecībā spāru svētki vēl eksistē? Šitais nav izmaksās nooptimizēts kā nevajadzīgs jo viens rada izmaksas, otrs tērē laiku kuri varētu izmantot kaut ceļot nevis dzerot.
