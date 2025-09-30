Vīrietis nomira un satika Jēzu: kādu vēstījumu viņš nodeva “pēc atgriešanās” 7
38 gadus vecais Čeiss Skailars Demejo, kurš uz vairākām minūtēm piedzīvoja klīnisko nāvi, apgalvo, ka viņš lidoja virs sava ķermeņa un satika Jēzu, kurš sūtīja viņu atpakaļ uz Zemi ar īpašu uzdevumu.
Čeiss intensīvi trenējās, lai kļūtu par Gaisa spēku darbinieku, kad pēkšņi sabruka un tika atrasts bezsamaņā. Viņš tika steidzami nogādāts slimnīcā, viņam tika veikti rentgena un asins analīžu izmeklējumi. Slimnīcā caur intravenozo sistēmu viņa organismā bija nonākusi gaisa embolija, izraisot sirdsdarbības apstāšanos un klīnisko nāvi, raksta vietne Mirror.
Pamodieties, viņš tika atvienots no dzīvību uzturošajām iekārtām, un brīnumainā kārtā viņa sirds darbojās tā, it kā nekas nebūtu noticis. “Es ātri tiku izrakstīts, un testi neuzrādīja nekādus bojājumus,” saka Čeiss.
Kā pēc tam stāstīja Čeiss, lai gan sākotnēji viss šķita normāli, viņa redze pēkšņi kļuva miglaina, un viņš atceras, kā lidoja gaisā, satiekot pazīstamu seju un balsi. Čeiss stāsta: “Pēdējais, ko dzirdēju, bija trauksmes signāli. Nomierinoša balss teica, ka viss būs kārtībā, un es nejutu nekādas bailes – tikai mieru. Es vēroju savu ķermeni no augšas, kamēr virpuļoju uz augšu kā tornado, apņemts ar gaismām, eņģeļiem, smiekliem un zvanu skaņām līdzīgu mūziku.”
Viņš turpina: “Es nonācu košā dārzā ar krāsām, kas bija spilgtākas nekā jebkas uz Zemes. Tur es redzēju Jēzu – ne tādu, kādu parasti attēlo, bet ar brūnāiem, cirtainiemm matiem, zaļām acīm un siltu smaidu. Viņš rotaļājās ar bērnu, kas bija mana jaunākā, laimīgākā versija. Mēs sazinājāmies bez vārdiem. Viņš lika man atgriezties un izplatīt mīlestību, smieklus, gaismu un prieku, atgādinot par manu patieso mērķi uz Zemes, kas pārsniedz ikdienas cīņas. Neskatoties uz manu pagātni, man bija jāmeklē un jāizplata gaisma.”
Pēc šī notikuma Čeiss apgalvo, ka spēj sajust citu cilvēku emocijas un ka viņa plaukstas “tirpst”, runājot ar Dievu vai Jēzu. Viņš pat apgalvo, ka spēj dziedināt ar savām rokām. Medicīnisku iemeslu dēļ Čeiss pameta darbu Gaisa spēkos un nu ieguvis doktora grādu holistiskajā konsultēšanā, lai palīdzētu cilvēkiem atrast savu dzīves mērķi.