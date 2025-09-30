Vai tu dzer par daudz? Četri vienkārši jautājumi, kas palīdz atpazīt “slēpto” alkoholismu 0
Četri vienkārši jautājumi var atklāt, vai cilvēkam ir problēmas ar alkoholu, raksta britu izdevums “Daily Mail”.
Jaunākie pētījumi liecina, ka pēc pandēmijas nāves gadījumu skaits, kas saistīts ar alkoholu, Anglijā pieaudzis satraucošos apmēros.
Pētījuma vadošā autore, Londonas Universitātes koledžas epidemioloģe Dr. Melisa Oldhema, uzsvēra, ka dati liecina par “akūtu krīzi”.
“Straujais alkohola izraisīto nāves gadījumu pieaugums pandēmijas laikā nebija nejaušība. Augstais līmenis saglabājas un ar katru gadu turpina kāpt,” viņa sacīja.
Lai diagnosticētu “slēpto” jeb funkcionālo alkoholismu, ārsti izmanto īpašu testu.
Šo testu 1984. gadā izstrādāja amerikāņu psihiatrs un atkarību speciālists Dr. Džons Evings. Vairāki pētījumi liecina, ka šī anketa ar 76–93 procentu precizitāti spēj identificēt alkoholisma risku.
Lūk, četri jautājumi, kas tiek uzdoti pacientam:
1. Vai jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka vajadzētu samazināt alkohola lietošanu?
2. Vai apkārtējo aizrādījumi par jūsu dzeršanu jūs ir kaitinājuši?
3. Vai esat juties vainīgs alkohola lietošanas dēļ?
4. Vai jums nepieciešams iedzert no rīta, lai nomierinātos vai mazinātu paģiru sajūtu?
Saskaņā ar pētījumiem, cilvēkiem, kas lieto vienu vai divus dzērienus četras vai vairāk reizes nedēļā, priekšlaicīgas nāves risks ir par 20 procentiem augstāks nekā tiem, kas dzer trīs reizes nedēļā vai retāk.
Nacionālais veselības dienests (NHS) iesaka nedēļā nelietot vairāk par 14 alkohola vienībām — tas ir apmēram seši alus kausi vai sešas vidējas vīna glāzes, kas jāizdzer vismaz trīs dienās, nevis vienā reizē.
Tomēr katrs ceturtais Anglijas iedzīvotājs atzīst, ka regulāri pārsniedz šo līmeni.
Ārsts var izvērtēt situāciju un nosūtīt uz konsultāciju pie speciālista,
NHS uzsver: abstinences simptomi — trauksme, trīce, slikta dūša, paātrināta sirdsdarbība — parasti mazinās aptuveni nedēļas laikā pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas,