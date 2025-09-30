pexels.com/ Julia Larson

Vai tu dzer par daudz? Četri vienkārši jautājumi, kas palīdz atpazīt “slēpto” alkoholismu 0

LA.LV
16:45, 30. septembris 2025
Veselam Testi

Četri vienkārši jautājumi var atklāt, vai cilvēkam ir problēmas ar alkoholu, raksta britu izdevums “Daily Mail”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Cūka ir noslīkusi!” Andris Freidenfelds komentē leģendārās dziesmas skandālu
10 dīvainas lietas, ko suņi dara, kad ir greizsirdīgi
Dārzs
“Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” Iespējams, atrasts efektīvs šo gliemju iznīcināšanas veids 1
Lasīt citas ziņas

Jaunākie pētījumi liecina, ka pēc pandēmijas nāves gadījumu skaits, kas saistīts ar alkoholu, Anglijā pieaudzis satraucošos apmēros.

Pētnieki atklājuši, ka kopš 2020. gada valstī būtiski pieaudzis alkohola izraisīto nāves gadījumu skaits.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas apdraud pilnīgi visus!” Zelenskis brīdina par kritisku situāciju Zaporižjas AES
FOTO. Atrodi bildēs sevi! Gandrīz 5000 cilvēku īpašu pārsteigumu pilnā pārgājienā Ērgļos
VIDEO. “Nu, ko smejies! Trīs pensijas tagad paņems!” Poligona sēņotāji gadu no gada neņem vērā likumus

Pētījuma vadošā autore, Londonas Universitātes koledžas epidemioloģe Dr. Melisa Oldhema, uzsvēra, ka dati liecina par “akūtu krīzi”.

“Straujais alkohola izraisīto nāves gadījumu pieaugums pandēmijas laikā nebija nejaušība. Augstais līmenis saglabājas un ar katru gadu turpina kāpt,” viņa sacīja.

Ārsti jau iepriekš brīdinājuši, ka daudzi alkohola lietotāji neapzinās problēmas esamību, jo organisms vēl nav izveidojis fizisku atkarību ar redzamiem simptomiem, piemēram, trīci.

Lai diagnosticētu “slēpto” jeb funkcionālo alkoholismu, ārsti izmanto īpašu testu.

Šo testu 1984. gadā izstrādāja amerikāņu psihiatrs un atkarību speciālists Dr. Džons Evings. Vairāki pētījumi liecina, ka šī anketa ar 76–93 procentu precizitāti spēj identificēt alkoholisma risku.

Lūk, četri jautājumi, kas tiek uzdoti pacientam:

1. Vai jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka vajadzētu samazināt alkohola lietošanu?

2. Vai apkārtējo aizrādījumi par jūsu dzeršanu jūs ir kaitinājuši?

3. Vai esat juties vainīgs alkohola lietošanas dēļ?

4. Vai jums nepieciešams iedzert no rīta, lai nomierinātos vai mazinātu paģiru sajūtu?

Eksperti uzsver: ja uz diviem vai vairāk jautājumiem atbilde ir “jā”, pastāv būtisks risks, ka cilvēkam ir problēmas ar alkoholu.

Saskaņā ar pētījumiem, cilvēkiem, kas lieto vienu vai divus dzērienus četras vai vairāk reizes nedēļā, priekšlaicīgas nāves risks ir par 20 procentiem augstāks nekā tiem, kas dzer trīs reizes nedēļā vai retāk.

Nacionālais veselības dienests (NHS) iesaka nedēļā nelietot vairāk par 14 alkohola vienībām — tas ir apmēram seši alus kausi vai sešas vidējas vīna glāzes, kas jāizdzer vismaz trīs dienās, nevis vienā reizē.

Tomēr katrs ceturtais Anglijas iedzīvotājs atzīst, ka regulāri pārsniedz šo līmeni.

Cilvēkiem, kuri uztraucas par iespējamu alkohola atkarību, ieteicams vērsties pie ģimenes ārsta.

Ārsts var izvērtēt situāciju un nosūtīt uz konsultāciju pie speciālista,

NHS uzsver: abstinences simptomi — trauksme, trīce, slikta dūša, paātrināta sirdsdarbība — parasti mazinās aptuveni nedēļas laikā pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas,

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Nekavējoties vērsies pēc palīdzības, ja pamani kādu no šiem brīdinājuma signāliem: 7 modernā alkoholiķa pazīmes
Veselam
Latviešu viens no iecienītākajiem dzērieniem – alus – izrādās veselības slepkava! Kā ir ar bezalkoholisko alu?
Veselam
Ārsts atklājis precīzu vecumu, kurā būtu jāpārtrauc alkohola lietošana
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.