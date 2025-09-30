Zinātnieku nakts šogad kupli apmeklēta – desmitiem tūkstoši interesentu 0
Eiropas Zinātnieku nakts pasākumus Latvijā pagājušās nedēļas nogalē apmeklēja ap 29 650 interesentu, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apkopotā informācija.
Šogad īpaši kuplu apmeklētāju skaitu pulcējušas universitātes: Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskais centrs – ap 4500 cilvēkus, Rīgas Tehniskā universitāte – ap 3250, Daugavpils Universitāte – ap 2800, Rīgas Stradiņa universitāte – ap 2650, un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte – ap 1800.
Vairāk nekā 1000 apmeklētāju bija arī LU Cietvielu fizikas institūtā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā un “Elektrum” Enerģijas centrā Jūrmalā.
Pasākuma vadmotīvs šogad “Atklāj sevī pētnieka gēnu!” aicināja ikvienu atklāt zinātnes lomu savā ikdienā un sabiedrības attīstībā, izceļot, kā pētniecība palīdz rast risinājumus veselībai, videi, tehnoloģijām, dzīves kvalitātei un citās jomās.
Interesenti varēja apmeklēt laboratorijas, satikt zinātniekus, piedalīties darbnīcās un eksperimentos. Notikumi risinājās gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Ventspilī, Valmierā, Rēzeknē, Cēsīs, Liepājā un Daugavpilī.