VIDEO. Brīvdienu piedzīvojums pārvēršas šausmās: nikns zilonis apgāž tūristu kanoe laivas 0
Brīvdienu piedzīvojums pārvērtās par šausminošu pieredzi, kad četri tūristi kanoe laivu braucienā pa Okavango deltas seklajiem ūdeņiem nonāca aci pret aci ar niknu ziloni.
Divi tūristu pāri Botsvānā baudīja mierīgu safari braucienu tradicionālajās makoro laivās, ko vadīja vietējie gidi, taču izrādījās, ka viņi bija pietuvojušies pārāk tuvu ziloņu mātītei ar mazuļiem.
Dramatīvos video kadros redzams, kā gidi izmisīgi cenšas atkāpties, bet zilonis ar snuķi un triekšņiem apgāž divas kanoe laivas, iemetot tūristus ūdenī, kur vietām mīt krokodili un nīlzirgi.
Brīdī, kad šķiet, ka dzīvnieks atkāpjas, tas atgriežas un ar snuķi spēcīgi pagrūž vienu no tūristēm, iegremdējot viņu ūdenī. Sievietei izdevās izdzīvot tikai tāpēc, ka zilonis zaudēja tvērienu un pārtrauca uzbrukumu.
Pēc aptuveni desmit sekundēm, kas viņai šķitušas kā mūžība, viņa atguvās, izlauzās virs ūdens un saņēma vīra palīdzīgo roku, lai tiktu drošībā krastā.
Pieredzējis safari gids, skatoties notikušā ierakstus, atzina, ka visiem četriem tūristiem bija ārkārtīgi paveicies – dažas sekundes ilgāks uzbrukums būtu varējis maksāt dzīvību, ziņo “Daily Mail”.
Uzbrukums notika tūristu iecienītā vietā, kur tūkstošiem laivu katru gadu ved ceļotājus vērot ziloņus, nīlzirgus, putnus un citas savvaļas radības. Vietējie eksperti norāda, ka dzīvnieka agresiju izraisījusi vēlme aizsargāt mazuļus, bet gidu kļūdainais lēmums pietuvoties pārāk tuvu radīja bīstamu situāciju.