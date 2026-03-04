VIDEO. Kas šoreiz iemūžināts Sedas purvā? Lapsa cīnās ar “noslēpumainu pretinieku”, vientuļnieks lūsis un rosīgais ūdrs 0
Vietnē “Facebook” publicēti vairāki video no Sedas purva, kas kārtējo reizi ļauj ielūkoties meža dzīvnieku ikdienā. Ielūkojamies arī mēs, kas tad šoreiz notverts ar kameras aci!
Pirmajā video redzama lapsa, kas amizanti cīnās ar kādu priekšmetu – šķiet, zemē nogāztu eglīti. Kadros redzams, kā dzīvnieks vairākkārt cenšas “noslēpumaino pretinieku” izrakt no sniega un stingri satvert to zobos. Lapsas neatlaidība un rotaļīgā uzvedība rada gan smaidu, gan apbrīnu par tās enerģiju.
Citā video pastaigas laikā iemūžināts īsts meža vientuļnieks – lūsis. Parasti piesardzīgais plēsējs kamerā redzams mierīgi pārvietojamies pa savu teritoriju.
Savukārt vēl kādā ierakstā notverts arī Eiropas ūdrs – dzīvnieks, kuru savvaļā izdodas pamanīt salīdzinoši reti.
Sedas purvs regulāri sociālajos tīklos dalās ar interesantiem novērojumiem, ļaujot sekotājiem ielūkoties dabas norisēs un atklāt brīžus, kas citkārt paliktu cilvēku acīm nepamanīti.