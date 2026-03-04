“Paliek aizvien mazāk tādu, kas izdzīvo.” Kādi ir visbiežāk gūtie ievainojumi frontē? 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” Pēteris Apinis, ārsts, TV24 raidījuma “Dr. Apinis” vadītājs, pastāstīja kādi ir visbiežāk gūtie ievainojumi frontē.
Pēteris Apinis atklāja, ka vairāk ir kombinētu ievainojumu (kontūzijas, plēstas brūces, apdegumi), kas bieži ir ļoti plaši un smagi. Viņš uzsvēra, ka arvien mazāk ievainoto izdodas izglābt, jo palīdzība ne vienmēr tiek sniegta pietiekami ātri frontes tuvumā.
Izdzīvošana bieži atkarīga no pirmās palīdzības un iespējas ātri evakuēt cietušos no bīstamās zonas.
Plašāk pievienotajā video!