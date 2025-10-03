Kā tieši “Ride” vai “Bolt” var būt atbildīgs? Sabiedrībā aktualizējas jautājumi par bērnu drošību 0
Notikušais negadījums, kurā bojā gāja divas meitenes, sabiedrībā raisījis plašas diskusijas, kamēr valsts iestādes pārmet uzņēmumam bezatbildību un drošības noteikumu ignorēšanu, sabiedrībā viedokļi dalās – daudzi norāda, ka lielākā atbildība gulstas uz vecākiem, kuri ļauj bērniem izmantot šādus braucamos.
Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemēros administratīvo pārkāpumu sodu koplietošanas “e-velosipēdu” operatoram “Ride Mobility” (SIA “Ride”) par darbības neapturēšanu atbilstoši PTAC aicinājumam, piektdien medijiem sacīja PTAC direktore Zaiga Liepiņa.
Par soda apmēru PTAC vēl lems.
Liepiņa sacīja, ka, ņemot vērā, ka “Ride” nesadarbojas ar PTAC, tiek gatavots lēmums par sodu piemērošanu. PTAC patlaban gaida papildu pieprasīto informāciju no pakalpojuma sniedzēja padziļinātai vērtēšanai, kā arī tiek veidota risku vērtēšanas komisija ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD), Valsts policijas (VP) un citiem pārstāvjiem.
Komentējot, vai PTAC var apturēt “Ride” darbību, Liepiņa sacīja, ka “darbojamies tiesiskā valstī atbilstoši likumdošanai, virzāmies uz priekšu, gatavosim lēmumus.”
CSDD Reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš skaidroja, ka “Ride” ir pamanījis “likuma trūkumus”, jo šie braucamie atbilst velosipēda definīcijai. Viņš uzsvēra, ka Ceļu satiksmes likumā tiek virzīti grozījumi, lai šādus transportlīdzekļus (“pašgājējs velosipēds”) nodalītu no velosipēda definīcijas, un noteiktu papildu prasības, piemēram, reģistrāciju.
Sabiedrībā viedokļi dalās
Sociālo mediju platformā “Threads” cilvēki apspriež negadījumu un izsaka savu viedokli, kuram būtu jāuzņemas atbildība. Lietotājs ar segvārdu @bngmdr raksta: “Kā tieši “RIDE” vai “BOLT” uzņēmējs var būt atbildīgs par to, ka kāds vecāks vai cits pieaugušais pievieno savus dokumentus un bērns izmanto to pēc tam. Nu kā?”
Kāda cita lietotāja piekrīt diskusijas autora paustajam viedoklim: “Tā ir vecāku atbildība, nevis RIDE, BOLT vai kāda cita atbildība, lai šādu pakalpojumu izmantotu ir nepieciešams telefons un bankas karte, ja vecāks, šo visu ir nodevis un vispār nekontrolē, ko viņa atvase dara ar to, nu tad rezultāts mēdz būt traģisks. Otrs, ne jau tie bērni iemācās neievērot kaut minimālus drošības noteikumus uz ceļa paši, bet gan vecāki ir vai nu tādi paši bojāgājēji, vai vecākiem ir dziļi vienalga.”
Renārs norāda, ka jau atkal tiek vainots uzņēmums, pie bezatbildīgu vecāku un neaudzināto bērnu rīcības. “Tie elektriskie braucamie neviens nav ātrāks par velosipēdu – tad vienīgais pārmetums uzņēmumam- nav izkontrolēts nevis vecums, bet velo vadītāja apliecības esamība…. Satiksmes negadījums notika neievērojot satiksmes noteikumus. Ik vienam tiek mācīts, ja dzelzceļa pārbrauktuve ir slēgta, tad ir jāgaida…. Kur šeit ir atbildīgs uzņēmums?”
Arī lietotājs ar segvārdu @matainis_mv ir neizpratnē: “Jā, es arī līdz galam nesaprotu kāpēc skūteris vainīgs… kāda starpība ar ko tie bērni pārvietojās? Arī skrienot pāri kājām tas varēja notikt. Ko tad – apavu ražotāji būtu vainīgi? Es piekrītu, ka tajā nomas braucamo pasaulē valda bardaks, bet tas ir cits stāsts.
Vajag nodarboties ar bērnu audzināšanu, vajag pārējai sabiedrībai rādīt piemēru uz pārejām un krustojumos. Un vajag pārbrauktuvēm salikt pilnās barjeras, kas noslēdz arī ietvi.”
Gerda oponē iepriekš paustos viedokļus un ir pārliecināta, uzņēmums vainojams notikušajā: “Ride neprasa dokumentu verifikāciju. Tur uz buj duj saraksti, ko gribi un brauc. Uzskatu, ka tā ir vistiešākā uzņēmuma vaina. Viņi zina, ka šos drandaļetus izmanto nepilngadīgie, bet neko nemainīja savā politikā.”