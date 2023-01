Kā tikt pie koka karkasa mājas: izdevīgāk būvēt pašam vai iegādāties gatavu?

Iegādājoties gatavu koka karkasa māju, galvenie ieguvumi ir laiks, kvalitāte, procesa vienkāršība un zemākas izmaksas. Foto: SHUTTERSTOCK

Kā ierīkota koka karkasa māja, un kā ir izdevīgāk – būvēt šādu māju pašam vai iegādāties gatavu? PĒTERIS JELGAVAS NOVADĀ

Vairāki tehniskie risinājumi

Ir vairāki veidi, kā būvēt koka karkasa mājas. Piemēram, rāmja konstrukcija derēs, ja māju būvē uz pamatu plātnes, veidojot sienu karkasa konstrukcijas no nelieliem koka elementiem. Šī metode ir ērta, ja nav iespējas izmantot celtniecības tehniku lielāku konstrukciju pacelšanai.

Karkasa izveidošanai var izmantot arī lielāku dimensiju koka konstrukcijas, kas arī ēkas galos sniedzas no pamatiem līdz jumtam. Šādas konstrukcijas celtniecību paātrina un ļauj ietaupīt materiālu, tomēr bieži vien nevarēs iztikt bez ceļamkrāna. Tāpat jāizveido ļoti droši un izturīgi karkasa elementu savienojumi. Pašiem kokmateriāliem jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo to garums var būt visai ievērojams. Tāpēc bieži vien jāizvēlas līmētas koka konstrukcijas.

Ļoti ātri koka karkasa ēku var uzbūvēt, izmantojot koka paneļu konstrukcijas, kas izgatavotas no koka rāmja un atbilstīgām OSB plātnēm.

Paša spēkiem vai iegādāties gatavu

Pastāv iespēja koka karkasa konstrukciju veidot pašam vai ar celtnieku brigādes palīdzību uz vietas būvlaukumā vai arī iegādāties jau gatavu ēku, ko uzstāda vēlamajā vietā. Katram no variantiem ir savas priekšrocības.

Būvējot pašam, būs jāpatērē daudz vairāk laika un svarīgas zināšanas, lai izprastu mājas tehnisko projektu, pareizi izvēlētos kokmateriālus, siltumizolācijas materiālu, vēja un tvaika izolāciju, ārējās un iekšējās apdares materiālus, prastu ierīkot elektroinstalāciju, pievienotu santehniku, uzklātu jumta segumu. Jābūt arī labām galdnieka un celtnieka iemaņām, nepieciešama virkne darbarīku, bez kuriem darbu paveikt nav iespējams.

Pašam būvējot māju, izdevumi būs tikai par izmantotajiem materiāliem, taču jāizsver, vai patiešām ir zināšanas, prasmes un laiks, ko veltīt mājas celtniecībai. Ņemot vērā celtniecības materiālu cenas, kļūdas maksās ļoti dārgi.

Iegādājoties gatavu koka karkasa māju, galvenie ieguvumi ir laiks, kvalitāte, procesa vienkāršība un zemākas izmaksas. Atliek tikai izraudzīties gatavo risinājumu, ko pieredzējuši meistari izgatavos ērtos apstākļos iekštelpās, izmantojot ļoti precīzus darbgaldus. Ēku atvedīs un uzstādīs vēlamajā vietā un laikā. Viss ēkas būvniecības process no izvēles brīža ilgs trīs četrus mēnešus, pēc tam ēku tūlīt varēs apdzīvot. Būvējot pašam, šis laiks būs ievērojami ilgāks.

Gatavās moduļu mājas tiek ražotas rūpnieciski un piegādātas, un uzstādītas gatavas. Šāds risinājums īpaši piemērots vietās, kur organizēt būvdarbus ir sarežģīti. Ražojot ēkas rūpnieciski, iespējams nodrošināt augstu kvalitāti. Pats ēkas ražošanas ilgums vidēji ir 2–3 mēneši. Tas var būt vēl īsāks, pērkot ražotnē pieejamus gatavos māju modeļus.

Izvēloties gatavu ēku, pirms iegādes to iespējams apskatīties un pārliecināties, vai galarezultāts atbilst vēlmēm un vajadzībām. Piemēram, MYCABIN piedāvātās mājas pircēji var apskatīties gan ražotnē Mārupē, gan apmeklēt pilnībā iekārtotas demo mājas dabā.

Pamati

Koka karkasa ēkas kon­strukcija ir salīdzinoši viegla, tāpēc tai nav nepieciešami klasiskie lentveida pamati. Optimāls risinājums ir punktveida pamati – tie var būt gan betonēti stabiņi, gan skrūvpāļi, ja to pieļauj grunts īpašības. Gan izmantojot stabiņu pamatus, gan skrūvpāļus, jādomā, kā ierīkot komunikāciju ievadus un izvadus. Tie rūpīgi jānosiltina, jāizmanto ūdensvada un kanalizācijas elektriskie sildītāji. Šādai ēkai derēs arī monolīta betonēta pamatne. Tas ir darbietilpīgāks un dārgāks risinājums, tomēr ir izturīgs un ilgmūžīgs – pat ja koka konstrukcijas būs savu laiku nokalpojušas, uz tā varēs ierīkot jaunas.

Lai arī kāda veida pamati būtu izraudzīti, uz tiem visiem jāierīko hidroizolācija, lai pasargātu koku no mitruma ietekmes.

Siltinājums

Siltinājuma materiālam jābūt viegli savienojamam ar koka konstrukcijām. Tam jābūt pēc iespējas ekoloģiskākam un ar ilgāku kalpošanas laiku – ne mazāku kā izraudzītajām koka konstrukcijām. Tas arī nedrīkst uzsūkt mitrumu tādā daudzumā, lai spētu sabojāt nesošās kon­strukcijas un pats materiāls zaudētu savas siltumnoturības īpašības. Tomēr ideālā gadījumā tam jābūt elpojošam – jāspēj izvadīt ūdens tvaikus, tad neveidosies vide pelējuma un dažādu sēnīšu attīstībai.

Prasību ir ļoti daudz, un atrast materiālu, kas atbilstu pilnīgi visām ēkām, praktiski nav iespējams. Tāpēc jāmeklē vidusceļš, un jāņem arī vērā katra finansiālās iespējas.

Biežāk izmantotie risinājumi ir ekovate vai minerālvate, kokšķiedras siltinājuma materiāli.

Vai šāda ēka ir ekoloģiska

Mājas ekoloģiskums atkarīgs no izraudzītajiem materiāliem. Pilnībā ekoloģisku koka karkasa māju uzbūvēt ir daudz sarežģītāk, īpaši tāpēc, ka konstrukcijā bieži vien izmanto dažādu veidu kokšķiedras plātnes. Rūpīgi jāpārdomā arī siltinājuma izvēle, jo ne visi siltinājumi ir pilnībā ekoloģiski un nodrošina to, ka konstrukcija ir elpojoša. Viens no optimāliem risinājumiem ir ekovate. Turklāt, iestrādājot šo materiālu, atlikumu nebūs.

Izvēloties lētākos risinājumus, var nākties uzbūvēt siltumnīcu ar biezākām sienām, kurā gaisa apmaiņu un mikroklimatu spēj nodrošināt vien efektīva ventilācija.

Padoms

Pirms būvdarbu sākšanas svarīgi saprast, vai zemes platība atļauj novietot ēku, vai piegādes transports un pacēlājs varēs piebraukt teritorijai, jāzina, vai zemesgabals atbilst pamatu izbūvei un var ierīkot nepieciešamās komunikācijas. Ar celtniecību saistītos jautājumus var uzzināt vietējās pašvaldības būvvaldē.

Konsultējis SIA MYCABIN pārdošanas speciālists Didzis Pope