Foto: Shutterstock

Kā uzturēt laulību, ja dzīvo kopā ar darbaholiķi? Ieteikt







Ir cilvēki, kas cenšas uzturēt balansu starp personīgo dzīvi un darbu, taču ir tādi, kam tas nav būtiski. Tā var būt arī taktika, lai izvairītos no tuvības vai novērstu uzmanību no problēmām. Neatkarīgi no tā, kāds ir iemesls, daudzi pāri to min kā iemeslu laulības konfliktam. Ārsts Makss Pembertons “DailyMail” dalās ar ieteikumiem, kā rīkoties.

Ir cilvēki, kuri drīzāk ir “precējušies” ar savu darbu, nevis partneri. Protams, dažkārt cilvēku darbs patiešām ir nerimstošs, taču ir pierādījumi, ka ne visi, kam ir intensīvs darba grafiks, ļauj tam pārņemt attiecības, viņš norāda.

“Apprecēties ar aizņemtu cilvēku ir viena lieta, bet dzīvot kopā ar darbaholiķi ir pavisam kaut kas cits.”

Pirmā lieta, ko ārsts iesaka, ir mudināt darbaholiķi apstāties, padomāt un meklēt palīdzību, lai izpētītu pamatā esošās problēmas.

Ārsts izklāstījis ieteikumus, ko darīt un kā rīkoties darbaholiķa partnerim, lai situāciju vērstu par labu.

Pastāstiet, kā jūtaties

Bieži ir redzēti pāri, kuros viens partneris ir dziļi sarūgtināts par to, ka otrs visu laiku strādā, taču nekad nav pastāstījuši savam dzīvesbiedram, kā jūtas. Darbaholiķis bieži ir satriekts, domājot, ka viņi ir vienisprātis, veltot laiku savas ģimenes nodrošināšanai. Ir mierīgi jāizskaidro savas sajūtas, izvairoties no pārmetumiem.

Sakiet, ko vēlaties

Padomājiet, ko sagaidāt no sava partnera. Vai viņiem vajadzētu būt klāt katru vakaru, lai noliktu bērnus gulēt? Vai neatvērt e-pastu pēc plkst. 21.00? Var mēģināt vienoties par dažiem noteikumiem, kas attiecas un darba un brīvo laiku. Jābūt reālistiskam attiecībā uz darba grafiku.

Ierakstiet dienasgrāmatā datumu, lai pēc dažām nedēļām pārbaudītu viens otru un redzētu, vai jaunā rutīna darbojas. Ja noteikumi netiek ievēroti, nav nepieciešams nekavējoties reaģēt, labāk mierīgi to pārrunāt.

Iepazīstieties ar partnera kolēģiem

Ir vieglāk novērtēt, kas notiek un cik daudz darba laika patiešām ir nepieciešams partnerim, ja pazīstat cilvēkus, ar kuriem viņi strādā. Tādējādi iespējams arī iegūt priekšstatu par to, vai viņu priekšnieks no viņa nesagaida par daudz.

Padariet māju patīkamu

Liekot viņiem izbaudīt mājās pavadīto laiku, viņi, visticamāk, to gaidīs un uztvers kā vietu, kur atpūsties.

Saskaņojiet grafikus

Tas nozīmē, ka varat paredzēt, kad viņi būs un nebūs brīvi, un izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem, kā arī plānot laiku kopā.

Pavadiet laiku kopā…

Lūdziet viņus piekrist noteikumam, ka nedēļā būs laiks, kas tiks veltīts jums abiem vai ģimenei. Skaidri norādiet, ka šis ir īpašs laiks un strādāt tajā nav pieņemami. Sāciet ar mazumiņu – svētdienas vēlās brokastis kā ģimenei ar pastaigu pēc tam.

…un padariet to īpašu

Nodrošiniet, lai kopā pavadītais laiks būtu jautrs – atrodiet intereses vai vaļaspriekus, ar kuriem dalīties.

Nesalīdziniet

Salīdzināt sevi ar citiem pāriem nav lietderīgi. Maz ticams, ka jūs zināt visu par viņu attiecībām, un tas var likt jūsu partnerim justies nepiemērotam.

Neatvieglojiet vainas apziņu

Ir vilinoši atvieglot darbu darbaholiķim, taču nepieļaujiet to, ka partneris palaiž garām svarīgus notikumus. Ja jūs to darāt, jūs vienkārši vicināt zaļo karogu par šādu rīcību.

Lūdziet palīdzību

Ja tas nedarbojas un viņu darbaholisms ir iesakņojies, apsveriet laulības konsultācijas – mierīgu, neitrālu vietu, kur izprast savas jūtas un ļaut arī otram atklāti runāt. Galu galā jums ir jāizlemj, ko jūs patiešām vēlaties no attiecībām, un vai viņi to spēj nodrošināt. Ja jūsu partneris nevar atrast laiku, lai konsultācijas apmeklētu, es ieteiktu doties uz individuālu konsultāciju, lai saprastu, kas ir piemērots jums pašiem.