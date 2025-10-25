Smeldz, īd, sāp ceļgali? 12 pārtikas produkti, kas stiprinās šīs locītavas 0
Locītavu veselība ir būtiska, lai uzturētu aktīvu dzīvesveidu, taču apsaldējums, iekaisums, liekais svars un citas problēmas var radīt sāpes un diskomfortu. Uztura speciālisti ir izcēluši 12 pārtikas produktus, kas bagāti ar pretiekaisuma vielām un uzturvielām un palīdz stiprināt locītavas un mazināt sāpes.
Kāpēc uzturs ir svarīgs locītavu veselībai?
Locītavām nepieciešamas uzturvielas, kas stiprina saites, muskuļus un skrimšļus, kā arī mazina iekaisumu. Tāpēc jāizvēlas produkti, kas satur antioksidantus un pretiekaisuma vielas. Arī veselīgs svars ir būtisks, jo liekais svars rada papildu slodzi locītavām, pasliktinot to stāvokli.