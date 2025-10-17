Ēd un kļūsti laimīgāks! 6 pārtikas produkti, kas palīdz paaugstināt laimes hormona līmeni 0
Serotonīns ir dabīgs hormons, kas organismā atbild par garastāvokļa regulēšanu, miegu, apetīti un emocionālo labsajūtu. Tā līmenis ietekmē ne tikai mūsu noskaņojumu, bet arī vispārējo veselību. Lai gan dažiem cilvēkiem nepieciešami medikamenti, lai uzturētu optimālu serotonīna līmeni, ir pārtikas produkti, kas var palīdzēt veicināt tā dabisku ražošanu.
Serotonīna ražošanai organismā nepieciešams aminoskābe triptofāns, kuru ķermenis pats neražo, tāpēc to jāuzņem ar uzturu. Šie septiņi produkti ir īpaši bagāti ar triptofānu un var palīdzēt uzturēt garastāvokli stabilu, mazināt stresu un uzlabot miega kvalitāti.
Olas
Olas ir viens no labākajiem triptofāna avotiem, kas nepieciešams serotonīna ražošanai smadzenēs. Īpaši vērtīgi ir dzeltenumi, kuros ir koncentrēts ne tikai triptofāns, bet arī citas svarīgas vielas – tirozīns, holīns, biotīns un omega-3 taukskābes. Tās visas kopā atbalsta smadzeņu darbību, nervu sistēmu un garastāvokļa stabilitāti.
Regulāra olu iekļaušana uzturā palīdz ne tikai uzlabot emocionālo labsajūtu, bet arī stiprina muskuļus un kaulus, uzlabo redzi un imūnsistēmu. Olas ir ļoti daudzveidīgas – tās var ēst vārītas, ceptas, omletēs vai pievienot salātiem un zupām, saglabājot gan garšu, gan uzturvērtību. Turklāt olas nodrošina ilgstošu sāta sajūtu, kas palīdz kontrolēt izsalkumu starp ēdienreizēm un izvairīties no pārēšanās.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.