Ilustratīvs foto.
Foto – LETA/Evija Trifanova

“Vai kāds ir sēdējis klasē, kurā…” šķietami vienkāršs jautājums liek “palauzīt galvu” un atsaukta atmiņā skolas laikus 0

LA.LV
22:07, 18. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos reizēm pietiek ar vienu pavisam ikdienišķu jautājumu, lai simtiem cilvēku pēkšņi sāktu analizēt savas bērnības atmiņas. Tieši tā noticis arī šoreiz, kad kāds lietotājs publicējis šķietami vienkāršu jautājumu:

“Vai kāds ir sēdējis skolas klasē, kurā logi ir labajā pusē?”

Jautājums izrādījās pārsteidzoši intriģējošs – komentāru sadaļā cilvēki sāka “pārcilāt” savas skolas gaitas un mēģināt atcerēties, kā īsti bija iekārtotas viņu klases.

Kāds norāda, ka nekad nebija par to aizdomājies. “Hmm. Nekad nebiju par šo pat iedomājies,” raksta kāds komentētājs.

Cits piebilst: “Nebiju aizdomājies, bet tik tiešām…”

Kāds vēl mēģina atsaukt atmiņā vairāk nekā divdesmit gadu senus laikus: “Nē, cenšos sevi iedomāties visās klasēs kopš 1999. gada…”

Izrādās, ka vairumam cilvēku tik tiešām logi vienmēr ir bijuši kreisajā pusē.

Tomēr daži spēja atcerēties arī citādāku plānojumu.

“Spēju tikai vienu mācību priekšmetu iedomāties, kur logs bija labajā pusē – informātikā, jo datori bija salikti pa klases perimetru,” dalās kāds komentētājs.

Diskusijā izskanēja arī praktisks un ergonomisks skaidrojums, kāpēc tradicionāli logi klasēs atrodas kreisajā pusē.

“Atbilde ir loģiska un ergonomiska – lielākoties skolēni ir labroči, tāpēc, ja logi ir kreisajā pusē, tad uz kladi nekrīt rokas ēna,” skaidro kāda komentētāja.

LA.LV Aptauja

Vai tu esi sēdējis skolas klasē, kurā logi ir labajā pusē?

  • Man vēl jāpadomā
