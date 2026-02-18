Pamanīji nogulsnes vīna pudeles apakšā: vai tādu vīnu vispār drīkst lietot uzturā? 0
Daudzi mājās gatavo savu vīnu no pašu audzētām vīnogām, taču ne vienmēr process norit gludi. Reizēm vīns iznāk savādāks, nekā plānots, vai pudeles apakšā veidojas nogulsnes. Tādas var sastapt arī veikalu vīnos. Svarīgi saprast, no kurienes tās rodas un vai šāds vīns ir drošs lietošanai.
Patiesībā nogulsnes ir daļa no dabiskā vīna ražošanas procesa un bieži vien ir normālas. Tās var veidoties gan baltajos, gan sarkanajos vīnos, reizēm arī šampanietī. Parasti tās veidojas fermentācijas laikā vai strauju temperatūras izmaiņu rezultātā, kad dzēriens nedaudz atdziest. Mazas nogulsnes ir pat pierādījums tam, ka vīns ir dabīgs, gatavots bez konservantiem un stabilizatoriem, un tās nerada draudus veselībai.
Vai vīnu var dzert, ja tam ir nogulsnes?
Kā norāda speciālisti, ir jāievēro piesardzība. Ja nogulsnes ir ļoti duļķainas, vīnam ir nepatīkama smarža, vai tam ir neierasti skāba garša, tad, visticamāk, dzēriens nav lietojams.
Duļķainību pudeles apakšā var izraisīt zema temperatūra — dzēriena pēkšņa atdzesēšana bieži izraisa vīnskābes un cukuru nogulsnēšanos. Nogulsnes vīna fermentācijas laikā dabiski veidojas arī noteiktu ķīmisku procesu dēļ.
Visbiežāk nelielu nogulšņu klātbūtne vienkārši norāda uz to, ka dzēriens ir dabīgs un ir pagatavots, neizmantojot nekādus konservantus vai krāsvielas.
Tomēr ir gadījumi, kad nogulsnes liecina par to, ka vīns ir nepareizi pagatavots vai uzglabāts. To var gandrīz nekavējoties noteikt pēc dzēriena krāsas, tekstūras, garšas un aromāta. Tāpēc vislabāk vispirms ieliet nelielu daudzumu vīna glāzē, aplūkot to pret gaismu, pasmaržot un pagaršot, un tikai tad, ja nekas nešķiet nepareizi, lietot pārējās pudeles saturu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.