Foto: no X

Kad Rīgas pašvaldības policija šim sāks pievērst uzmanību? Iedzīvotājs nokaitināts par nekaunīgu šoferi 0

LA.LV
22:08, 24. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Rīga un satiksmes noteikumi – par šo tēmu varētu rakstīt mūžīgi. Problēmu ir daudz, par vēl vienu kaitinošu šoferīšu ieradumu, stāsta kāds pilsētas iedzīvotājs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes beidzot piedzīvos kaut ko sen gaidītu: tas notiks jau šodien
“Pirmo reizi pa 10 gadiem redzu…” Cilvēki pamatīgi izbrīnīti par redzēto lielveikalā
Kas tas par jaunu vīrusu plosās Latvijā? Slimnieki atklāj nesaprotamos simptomus
Lasīt citas ziņas

Kaspars raksta X: “Kārtējais “tev traucē?” Amm, jā visi tikai tāpat vien lien šim busam apkārt pa brauktuvi, nevis tāpēc, ka ietve ir aizšķērsota. Kā redzams – uz brauktuves ir brīvs 1,5m un busu pilnībā varētu novietotu uz tās. Kad Rigas pašvaldības policija tam sāks pievērst uzmanību?”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Izklausās pēc atvadām!” Rietumi Trampa jaunajā nostājā saskata gan satraucošus, gan pozitīvus signālus
“Apturēt Putinu tagad ir lētāk, nekā būvēt bunkurus un pazemes bērnudārzus!” Zelenskis uzrunā Rietumu līderus
RAKSTA REDAKTORS
“Varbūt viņš nomira?” Priekšnieki atklāj lielākos pārsteigumus darba intervijās un nopeļ konkrētas paaudzes darbiniekus

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Varbūt viņš nomira?” Priekšnieki atklāj lielākos pārsteigumus darba intervijās un nopeļ konkrētas paaudzes darbiniekus
“Šorīt man kontā ieskaitīja 10 reizes lielāku summu!” Latviete pastāsta par negaidītu pārsteigumu
Kas tas par jaunu vīrusu plosās Latvijā? Slimnieki atklāj nesaprotamos simptomus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.