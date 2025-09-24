Kad Rīgas pašvaldības policija šim sāks pievērst uzmanību? Iedzīvotājs nokaitināts par nekaunīgu šoferi 0
Rīga un satiksmes noteikumi – par šo tēmu varētu rakstīt mūžīgi. Problēmu ir daudz, par vēl vienu kaitinošu šoferīšu ieradumu, stāsta kāds pilsētas iedzīvotājs.
Kaspars raksta X: “Kārtējais “tev traucē?” Amm, jā visi tikai tāpat vien lien šim busam apkārt pa brauktuvi, nevis tāpēc, ka ietve ir aizšķērsota. Kā redzams – uz brauktuves ir brīvs 1,5m un busu pilnībā varētu novietotu uz tās. Kad Rigas pašvaldības policija tam sāks pievērst uzmanību?”
Kā redzams – uz brauktuves ir brīvs 1,5m un busu pilnībā varētu novietotu uz tās.
Kad @RigasPP tam sāks pievērst uzmanību, @VKleinbergs? pic.twitter.com/VFUXkro3jH
— Kaspars Kursišs (@kurkaspars) September 24, 2025
Tie krēsi, kas ierobežo ietvi, Jums netraucē?
— Nepareizais MS (@MS636TQM) September 24, 2025
Man stāv, jo ir daudz dīvāna ekspertu, kuri citādi teiks "nē tur vietas nav". Ik viens šoferis uz aci var (precīzāk – saskaņā ar CSN ir jāspēj) adekvāti noteikt cik ir minimālie 3m.
— Kaspars Kursišs (@kurkaspars) September 24, 2025
Visu cieņu piegādes auto vadītājiem – jau tā daudziem tas darbs fiziski nav no vieglākajam, un vēl kāds tikmēr pišās pa vidu.
— špīlers (@mazais_mego) September 24, 2025
CSDD būtu jākārto IQ tests, līdzīgi kā Vācijā!
— jazy (@jazupsups) September 24, 2025
vienīgais reāli traucējošais faktors ir tā nekam nevajadzīgā krēslu kaudze uz ietves, kad sāks sodīt tos kas šādus lielgabarīta atkritumus vienkārši sakrāmē uz ietves?
— Valdis (@valdis12347) September 24, 2025