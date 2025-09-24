“Šorīt man kontā ieskaitīja 10 reizes lielāku summu!” Latviete pastāsta par negaidītu pārsteigumu 0
Piens dārgs, ziemas zābaki vispār palikuši par ekstru, ko visi nevar atļauties, tāpēc katra alga nāk kā “mazie Ziemassvētki”. Kāda fotogrāfe priecīgi dalījusies ar negaidītu pārsteigumu bankas kontā. Kas notika?
Dzīve ir patīkamu pārsteigumu pilna. Vienojāmies ar klientu par privātas fotosesijas summu. Šorīt man ieskaita precīzi 10 (desmit!!!) reizes vairāk. Kad atskaitīju starpību atpakaļ, klients nesaprašanā – sapratis, ka tā summa par katru bildi. Tā ir ļoti laba sajūta, ka novērtē.❤️
— angels (@elittesport) September 24, 2025
Pēc ieraksta nav zināms, cik liels bija honorārs, par kuru fotogrāfe raksta, jo cenas šajā arodā ļoti atšķiras, atkarībā no fotogrāfa pieredzes, vietas, sesijas ilguma, nepieciešamajiem pakalpojumiem, piemēram, bilžu apstrādes.
Īsām portretu vai ekspresfotosesijām, kas ilgst apmēram 15 līdz 30 minūtes, cenas parasti svārstās no aptuveni 50 līdz 100 eiro. Piemēram, individuāla portretu fotosesija pie fotogrāfa Kaspara maksā ap 75 eiro, par ko klients saņem apstrādātas 15 bildes. Radošā fotosesija ar grimu un pusotras stundas ilgu darbu var izmaksāt ap 110 eiro, vēsta internetā pieejamā informācija.
Standarta vienas stundas fotosesija studijā vai dabā visbiežāk maksā no 100 līdz 200 eiro. Dāvanu portālos piedāvātās ģimenes, pāru vai individuālās sesijas vidēji izmaksā ap 130 eiro, bet studijas pašportreta seansi, kas ilgst aptuveni 50 minūtes, tiek piedāvāti par apmēram 100 eiro. Dabā organizēta fotosesija var sasniegt ap 170 eiro, savukārt fotosesija profesionālā studijā Rīgā par stundu maksā ap 150 eiro, bet par pusstundu – ap 90 eiro.
Plašākas un tematiskākas fotosesijas, kas ietver vairākus tēlus un sarežģītāku sagatavošanos, var izmaksāt 200 līdz 400 eiro un vairāk. Ģimenes, bērnu vai jaundzimušo fotosesijas, kurās nereti nepieciešams ilgāks laiks un rūpīgāka apstrāde, parasti maksā 100 līdz 250 eiro. Piemēram, jaundzimušo vai ģimenes fotosesija studijā bieži tiek piedāvāta par ap 150 eiro.
Šie piemēri rāda, ka īsai portretu sesijai pietiks ar dažiem desmitiem eiro, bet plašāka radošā vai ģimenes fotosesija Latvijā var izmaksāt vairākus simtus eiro, atkarībā no izvēlētajiem pakalpojumiem un fotogrāfa profesionalitātes.