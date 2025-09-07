“Kāda vēl bezmaksas izglītība?” Vecāki vārās par kārtējiem “neobligātajiem” maksājumiem 5
Bezmaksas izglītība Latvijā? Ne gluži. Par piekļuvi bērna mājasdarbiem vecākiem nākas šķirties no vēl vismaz 20 eiro gadā – tieši tādu sašutumu vietnē “Threads” pauda kāda mamma, saucot E-klasi par elektronisku, bet bezjēdzīgu dienasgrāmatu, kas nevis atvieglo ikdienu, bet rada jaunas problēmas. “Kā tieši šī dienasgrāmata atvieglo manu ikdienu? Kur ir loģika? Kur ir progress?” viņa vaicā.
“Tīri intereses pēc. Tas tā “okej”, ka šī elektroniskā, bet principā bezjēdzīgā dienasgrāmata maksā vidēji 20 eiro gadā katra skolnieka ģimenei? Kāda vēl bezmaksas izglītība LV, ja man ir jāmaksā, lai es vispār redzētu, kas bērnam ir uzdots, un pēc tam vēl pašai jāpasaka bērnam, kas ir uzdots. Kas tas reāli ir par stulbumu? Kā tieši šī elektroniskā dienasgrāmata veicina mana bērna attīstību un atvieglo man ikdienu? Kur ir loģika?! Kur ir progress?” vaicā ieraksta autore.
Pie šī ieraksta ātri vien izveidojusies diskusija. Kā uzsver vairums komentētāju, E-klases maksas versija nav obligāta prasība.
Jau pērn, kad interneta vidē parādījās līdzīga diskusija, E-klases pārstāve Zane Rašmane LA.LV sniedza komentāru uzsverot, ka “E-klases uzturēšanā un pakalpojuma nodrošināšanā nav iesaistīti valsts budžeta līdzekļi. Šis ir projekts, kas ir balstīts uz privātu iniciatīvu, ļaujot valstij novirzīt līdzekļus citiem izglītības jomā būtiskiem izdevumiem – skolotāju algām, skolu materiāltehniskā nodrošinājuma uzturēšanai utt. Tajā pašā laikā, lai būtu iespēja nodrošināt šo pakalpojumu, nepieciešami līdzekļi gan sistēmas uzturēšanai, gan regulāru atjauninājumu izstrādei un ieviešanai, kas tiek iegūti no E-klases abonēšanas maksas un reklāmas”.
E-klases pārstāve norāda, ka bezmaksas versijā ir pieejama visa nepieciešamā informācija par bērna sekmēm. “Pilnīgi visa informācija, ko izglītības iestāde ievada E-klasē saistībā ar skolēnu, ir pieejama arī bezmaksas versijā. Pamata informācija, kas skolēniem un vecākiem nepieciešama, lai varētu sekot līdzi mājas darbiem, sekmēm un saziņai E-klasē tiek nodrošināta bez maksas.
Reitingi, salīdzinājumi, kā bērns izskatās uz citu fona, neietekmē bērna ikdienas skolas gaitas, bet kalpo vecākiem kā papildus pakalpojums. Ir ģimenes, kas izvēlas neabonēt ģimenes komplektu jo viņiem šī informācija nav nepieciešama.”
