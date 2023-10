Padomi topošajām māmiņām. Kādas izmaiņas nepieciešams veikt ikdienas ritmā? Ieteikt







Grūtniecība ir jauns, skaists posms ikvienā ģimenē, taču neapšaubāmi tās ir pārmaiņas, kurām nepieciešams rūpīgi sagatavoties. Kas jāņem vērā jaunajām māmiņām, plānojot grūtniecību, un kādas izmaiņas nepieciešams veikt ikdienas ritmā? Uz šiem jautājumiem portālam LA.LV atbildēja “BENU Aptiekas” piesaistītā eksperte, “Veselības centrs 4” ginekoloģe, dzemdību speciāliste Jeļizaveta Murzina un “BENU Aptiekas” klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Grūtniecība noteiktā vecumā – kas par to jāzina?

Nereti dzirdēts, ka sievietei pirmo grūtniecību ieteicams plānot līdz 25 gadu vecumam. Ginekoloģe Jeļizaveta Murzina skaidro, ka tam neesot tik liela nozīme, jo, ja sievietei ir regulārs menstruālais cikls un viņa citādi ir vesela, tad arī 27–35 gadu vecums ir adekvāts bērniņa radīšanai. Taču jāņem vērā, ka sievietēm, sākoties reproduktīvajam periodam, katru mēnesi olnīcas lēnām izsīkst, tādēļ ar laiku grūtniecības iestāšanās var kļūt problemātiskāka.

Kad sieviete sasniedz 35 gadu vecumu, jāpievērš uzmanība vairākiem faktoriem, piemēram, tam, ka pēc 35 gadu vecuma pieaug ģenētisko pataloģiju risks mazuļiem. Tas nozīmē, ka šajā vecumā sievietēm ir nepieciešami papildu izmeklējumi, tai skaitā pirmā trimestra sonogrāfija pie ārsta, eksperta. Gadiem ejot, ikvienam cilvēkam var parādīties arī hroniskas kaites, piemēram, 40 gadu vecumā ir lielāka varbūtība, ka būs glikozes traucējumi, paaugstināts asinsspiediens un citas veselības likstas, tāpēc būtu svarīgi to kontrolēt jau laikus, uzsver speciāliste.

Izmaiņas ikdienas ritmā

Gan plānojot grūtniecību, gan vienkārši rūpējoties par savu veselību, īpaša nozīme ir sabalansētam ikdienas ritmam, uzsver speciāliste, kurā ietilpst:

● Fiziskās aktivitātes: tās jāpielāgo savam ikdienas ritmam! Ja topošā māmiņa iepriekš ar fiziskām aktivitātēm nenodarbojās, nav nepieciešams sākt intensīvi apmeklēt sporta zāli, taču ir svarīgi parūpēties par vieglu fizisku slodzi – staigāšanu, nūjošanu, peldēšanu vai jebkāda cita veida slodzi, kas patīk.

● Veselīga svara uzturēšana: grūtniecības laikā sievietei būtu jāpieņemas svarā par 10–16 kg, protams, ir gadījumi, kad svars pieaug mazāk, kas ir pieļaujami, ja vien sieviete un mazulis jūtas labi, ir labas analīzes. Sarežģījumi var rasties, ja tiek uzņemts pārlieku liels svars (20–25 kg), jo tas gan sagādā grūtības pašai topošajai māmiņai, gan arī pieaug risks, ka attīstīsies gestācijas cukura diabēts vai citi glikozes tolerances traucējumi, tādejādi mazulis izaugs lielāks, nekā gribētos. Protams, arī dzemdības ir laikietilpīgs process un liela fiziskā slodze, tāpēc liekais svars var sagādāt grūtības.

● Sakārtots miega režīms: ja miega režīms nav sakārtots, tad ir liela iespējamība, ka dzīves laikā attīstīsies citas veselības problēmas, piemēram, glikozes traucējumi, asinsspiediena izmaiņas, trauksme, stress.

● Veselīgs un sabalansēts uzturs: ārste uzsver, ka, plānojot grūtniecību, jācenšas dzert pietiekami daudz ūdens, ēst sabalansēti, ievērojot šķīvja principu un izvairoties no speciālām diētām. Jāpievērš uzmanība tam, lai pārtika būtu termiski apstrādāta, tādējādi pasargājot sevi no zarnu infekciju riska, tāpēc nedrīkst ēst jēlu gaļu, jēlas zivis un jēlas olas. Jāatceras arī kārtīgi nomazgāt augļus, ogas, dārzeņus un olas. Nevajadzētu sev liegt arī kādu našķi vai kafijas krūzi, bet it visā jāievēro mēra izjūta.

● Pietiekams vitamīnu un minerālvielu daudzums: plānojot grūtniecību, noteikti vajadzētu aizdomāties par tādiem uztura bagātinātājiem kā folijskābe (1000 mikrogramu dienā), lai mazulim attīstītos pareiza nervu sistēma, D vitamīns (1000 līdz 4000 vienību), jods (150 mg), lai mazulim pareizi attīstītos vairogdziedzera funkcija, kā arī magnijs pēc vajadzības un dzelzs, ja tā rādītāji ir samazināti.

● Kaitīgo ieradumu atmešana: plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā jāatsakās no kaitīgajiem ieradumiem – smēķēšanas, alkohola un citu kaitīgo vielu lietošanas.

Grūtniecības plānošanas ilgums

Plānojot grūtniecību, veselai sievietei speciāli izmeklējumi nav vajadzīgi, taču analīzes būtu jāveic, ja ir citas veselības problēmas vai izmaiņas, piemēram, mazasinība, anēmija, cukura diabēts, vairogdziedzera problēmas. Ja analīžu rezultāti ir apmierinoši un tiek ievēroti veselīga un sabalansēta dzīvesveida pamatprincipi, veselam pārim, regulāri dzīvojot dzimumdzīvi, bērniņa ieņemšana var prasīt laiku līdz 1 gadam, skaidro speciāliste.

Jāņem vērā, ka kādu mēnesi bērniņu neizdodas ieņemt ovulācijas laikā vai kādu mēnesi ovulācija vispār nenotiek, turklāt arī vīriešiem stress ietekmē spermatozoīdu kvalitāti. Būtiski arī tas, kāds ir topošo vecāku emocionālais stāvoklis, jo psiholoģiskajam faktoram ir liela ietekme.

Ja pēc gada pārim nav izdevies pašu spēkiem tikt pie mazuļa, tad sievietei būtu jādodas pie sava ginekologa, bet vīrietim pie urologa, lai veiktu nepieciešamos izmeklējumus. Sievietei pēc 35 gadu vecuma vajadzētu doties pie speciālista jau pēc pusgada, ja šajā laikā nav izdevies palikt stāvoklī. Pāris var doties arī pie reproduktologa, lai izrunātu tālākos bērniņa plānošanas soļus. Speciāliste atgādina, ka Latvijā līdz 40 gadu vecumam medicīniskā apaugļošana ir valsts apmaksāta.

Farmaceita padoms

“BENU Aptiekas” klīniskā farmaceite Ilze Priedniece skaidro, ka aptiekās pieejami speciāli izstrādāti līdzekļi ar piemērotām vitamīnu un minerālvielu devām sievietēm, plānojot grūtniecību, grūtniecības laikā topošajai māmiņai un auglim, kā arī māmiņām krūts barošanas laikā gan profilaktiski, gan to trūkuma gadījumā uzturā. To sastāvā tiek iekļauti B grupas, C, D, E vitamīni, kalcijs, dzelzs, varš, magnijs, cinks, jods, arī Omega taukskābes. Kompleksos vitamīnu un minerālvielu līdzekļus parasti lieto no rīta kopā ar ēdienu vai pēc ēšanas, taču tos var lietot arī pēcpusdienā.

Jau plānojot grūtniecību, pirms medikamentu lietošanas un par medikamentu lietošanas nepieciešamību un tālākām rekomendācijām jākonsultējas ar ārstu. Papildu informāciju var atrast arī zāļu lietošanas instrukcijas sadaļā “grūtniecība un barošana ar krūti”, atgādina farmaceite.

Jāņem vērā, ka ieteicamās vitamīnu un minerālvielu devas nedrīkst pārsniegt, jo tas var kaitēt gan māmiņas veselībai, gan gaidāmajam bērniņam. Piemēram, uztura bagātinātājos jāpievērš uzmanība A vitamīna un beta karotīna daudzumam, jo lielas A vitamīna devas var būt par iemeslu hipervitaminozei un ir teratogēnas.

Plānojot grūtniecību, grūtniecēm un māmiņām bērna barošanas laikā piesardzība jāievēro, arī lietojot zāļu tējas un fitopreparātus, tāpēc pirms lietošanas jākonsultējas ar speciālistu. Atcerieties, ka grūtniecības laikā nedrīkst lietot noteiktus ārstniecības augus, piemēram, pelašķus, apiņus, vērmeles, kliņģerītes, salvijas, āboliņu, vīgriezi, raudeni, māllēpes, sennu un citus augus.