Kahovkas HES spridzināšanai, tāpat kā čurāšanai kāpņutelpās un podu dedzināšanai liftos, nav pamatojuma







Kā jau ziņojām, Krievijas karaspēks otrdien Hersonas apgabalā uzspridzinājis Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) aizsprostu, paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.

Kahovkas HES atrodas Krievijas karaspēka kontrolē, taču pēc aizsprosta uzspridzināšanas applūst teritorijas gan Dņepras labajā krastā, kuras kontrolē Ukraina, gan Krievijas okupētās teritorijas kreisajā krastā. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba norādījis, ka Kahovkas HES uzspridzināšana, iespējams, ir lielākā tehnoloģiskā katastrofa Eiropā pēdējās desmitgadēs, kas apdraud tūkstošiem civiliedzīvotāju.

Tikmēr bijušais Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs tviterī paudis viedokli, ka HES uzspridzināšana liecina par to, ka Krievija vairs necer saglabāt kontroli Dņepras kreisajā krastā un tā, kā pēc aizsprosta uzspridzināšanas var rasties nopietnas problēmas ar Krimas ūdensapgādi, rodas jautājums, vai Krievija joprojām cer noturēt Krimu.

Saistībā ar notikušo sabiedrībā izskan minējumi par šādas rīcības iemesliem. TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītājam, kurš piezvanījis uz studiju, ir savs viedoklis par okupantu motivāciju.

“Jūs izmisīgi meklējat kaut kādu racionālu pamatojumu. Nu kāpēc viņi čurā kāpņutelpās, dedzina podus liftos un met atkritumus ārā pa logu? Nu nav tur racionāla pamatojuma. Tas ir vienkārši, lai pierādītu savu klātbūtni, savu esamību un it kā iebaidītu,” norāda zvanītājs.

Anita Pizele, Zemessardzes štāba operatīvās plānošanas pārvaldes priekšniece, pulkvežleitnante, uz jautājumu par to, kas notiku tad, ja izrādītos, ka Krievijas armija nav vainīga, atbild, ka, viņasprāt, ir jābūt kaut kādam pierādījumam. Ukrainas karaspēks šo teritoriju varētu iznīcināt tikai no distances ar kādu no raķetēm, viņa skaidro.

Pirmkārt, video nav ne vienam, ne otram. Seismologi Rumānijā esot konstatējuši seismiskas izmaiņas. Nesen iegūtā informācija liecina, ka sprādziens varētu būt izraisīts mašīntelpā, nenodrošinot turbīnas ar pietiekamu eļļas daudzumu. Ja būtu iedarbība no ārpuses, tad tas būtu redzams, kā arī okupantu karspēks uzreiz publicētu video, viņa secina.