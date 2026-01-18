Pie apvāršņa jauna krāpniecība? Sieviete ziņo par aizdomīgiem “Bolt” maksājumiem 1
Gada sākumā kāda sieviete ziņoja par iespējamu jaunu krāpniecību. Viņa piefiksēja, ka no konta sāk pazust nauda par it kā izmantotiem “Bolt” pakalpojumiem. Summas nebija lielas – līdz pieciem eiro. Tomēr notikušais bijis ļoti nepatīkami, jo sieviete “Bolt” pakalpojumus nebija izmantojusi.
Sieviete ar notikušo dalījās publiski sociālo mediju platformā “X”.
Jauna krāpniecība vai es nezinu kas…
Īsāk piefiksēju ka no konta pazūd mazas summas ar naudu…
Tā itkā būtu izmantojusi Bolt pakalpojumus
Bet faktiski neko no šiem neesmu izmantojusi. pic.twitter.com/Hlj89JuPp2
Sazinājāmies ar “Bolt” pārstāvjiem, lūdzot sniegt informāciju, vai viņi ir lietas kursā par šāda veida krāpniecību – “Bolt” pārstāvji uzsvēra, ka viņu klientu kredītkaršu datu noplūde nav iespējama.
Komentāru sniedz “Bolt” vadītāja Latvijā Kristīne Bezerra-Kjerulfa: “Patiesi žēl, ka klientei nācies saskarties ar šādu situāciju. Konkrētajā gadījumā kliente sazinājās ar uzņēmumu, un mēs sniedzām mūsu rīcībā esošo informāciju par veikto maksājumu.
Rūpējoties par datu aizsardzību, “Bolt” klientu kredītkaršu dati netiek glabāti uzņēmuma sistēmā, jo norēķini tiek veikti, izmantojot sertificētus maksājumu pakalpojumu sniedzējus. Tie ir lieli starptautiski uzņēmumi, kas ievēro augstākos datu drošības standartus un kuru pakalpojumus izmanto arī tādi globāli uzņēmumi kā Microsoft un Google.
Krāpnieki izmanto dažādus veidus, lai iegūtu kredītkaršu datus, tāpēc aicinām ikvienu pārliecināties par drošību internetā, pievēršot uzmanību tam, kur un kādā veidā tiek sniegta kredītkaršu informācija. Lai papildus pasargātu savu kontu “Bolt” lietotnē, jāpārliecinās, ka tam nevar piekļūt svešas personas. Ieteicams nedalīties ar savām parolēm un izvairīties no konta lietošanas citās, sev nepiederošās ierīcēs.
Banka izmeklēs, kā darījums tika veikts un vai to bija apstiprinājis bankas kartes īpašnieks, kā arī nosūtīs oficiālu pieprasījumu naudu atmaksāt.
Krāpniekus pie atbildības var saukt tiesībsargājošās iestādes, un mēs vienmēr esam gatavi sadarboties un sniegt visu mūsu rīcībā esošo informāciju, lai palīdzētu izmeklēšanas procesā.”
