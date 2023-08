MIlānas stacija, Itālija Foto. Scanpix/GABRIEL BOUYS / AFP

Klimatefektīvi? Braukt ar vilcienu Eiropā ir dārgi, lidot – daudz lētāk. Viens otru "gremdē"







Ceļošana ar vilcienu bieži vien Eiropā ir dārgāka nekā lidošana. Vai nodokļu uzlikšana aviācijai, lai investētu dzelzceļa nozarē, varētu palīdzēt to mainīt? Piemēram, Francija paaugstinās nodokļus lidojumiem, lai vairāk investētu valsts dzelzceļā, tā šonedēļ paziņoja valsts transporta ministrs Klements Bouns, raksta EuroNews.

Šīs darbības mērķis ir padarīt ceļošanu ar vilcienu pievilcīgāku, novēršot cenu atšķirības starp aviobiļetēm un vilciena biļetēm. “Daudzus cilvēkus šokē fakts, ka lidojumi bieži vien ir lētāki nekā brauciens ar vilcienu,” viņš sacīja. Līdzīga aina ir visā kontinentā.

Pagājušajā mēnesī “Greenpeace” publicēja datu analīzi, kas liecina, ka braukšana ar vilcienu vidēji divreiz pārsniedz lidojuma izmaksas. Ziņojumā tika salīdzinātas lidojumu un vilcienu biļešu izmaksas 112 maršrutos Eiropā, tostarp 94 pārrobežu savienojumos. Lidojumi gandrīz vienmēr bija lētāki.

Kāpēc lidmašīnas ir lētākas nekā vilcieni?

Viens no galvenajiem atšķirību iemesliem ir zemāki nodokļi, no kuriem gūst labumu aviācijas nozare.

Ja lidojat no Parīzes uz Barselonu, aviokompānija ne tikai nemaksā PVN, bet arī ir atbrīvota no degvielas nodokļa. Ja jūs veicat to pašu braucienu ar vilcienu, dzelzceļa uzņēmums maksās enerģijas nodokli un pasažieru PVN. Tas nozīmē lielākas izmaksas uzņēmumam, kas parasti atspoguļojas biļešu cenās.

Klimata krīzes apstākļos šāda nodokļu atvieglojumu piešķiršana īpaši piesārņojošai nozarei nav savienojama ar mūsdienu izaicinājumiem. Tāpēc atzinīgi tiek vērtēti Francijas plāni un cerēts, ka nākotnē tam sekos arī citas Eiropas valstis.

Ja 2022. gadā visā Eiropā tiktu atcelti visi aviācijas nozares nodokļu atbrīvojumi, tad būtu iekasēti 34,2 miljardi eiro. “Ne jau vilciens ir dārgs. Tā ir lidmašīna, kas nav pietiekami dārga,” 2021. gadā sacīja SNCF izpilddirektors Žans Pjērs Farandū.

Reaģējot uz Francijas rīcību, lielākā ES aviosabiedrību asociācija Airlines for Europe intervijā Euronews Green sacīja: “Francija jau piemēro dažus no ES visstingrākajiem lidojumu nodokļiem. To tālāka virzīšana negarantēs lielāku finansējumu aviācijas dekarbonizācijai vai turpmākiem ieguldījumiem dzelzceļā.

Tas arī norāda uz nozares nozīmi ekonomikā un tūrisma nozarē. Nodokļu paaugstināšana radītu augstākas lidojumu cenas, kas varētu radīt mazāku ceļotāju skaitu. Tomēr klimata krīze ir daudz lielāks drauds tūrismam, un norāda uz piemēru par meža ugunsgrēkiem un karstuma viļņiem Eiropā šovasar, kas ir traucējuši kontinenta atvaļinājumu laikā.

Kādas ir problēmas ar pārrobežu dzelzceļu Eiropā?

Vēl viens faktors, kas var palielināt vilcienu braucienu izmaksas pārrobežu braucienos, ir sadarbības trūkums starp dažām valsts vilcienu kompānijām – biļetes jārezervē, izmantojot divus dažādus uzņēmumus, kuriem nav biļešu koppārdošanas līguma.

Tas attiecas uz maršrutu Brisele–Barselona caur Lionu. Francijas pilsētā jūs maināt no SNCF vilciena uz Renfe, taču, ja jūsu pirmais vilciens kavējas un nokavējat savienojumu, jums nav tiesību uz kompensāciju vai citu vilciena biļeti.

Nav arī Skyscanner (lidojumu meklētājprogrammas) ekvivalenta vilcienu rezervēšanai. Saskaņā ar nozares avotiem, tas ir tāpēc, ka dažu valstu vilcienu operatoru tīmekļa vietnes darbojas ar tik vecām operētājsistēmām, ka tās nevar integrēt ar centralizētu rezervēšanas vietni. Tādējādi patērētājiem ir grūtāk atrast labākos piedāvājumus.

Eiropas Komisija ir strādājusi pie gaidāmās “Multimodālo digitālās mobilitātes pakalpojumu regulas”, lai uzlabotu biļešu rezervēšanas procesu dzelzceļa, autobusu un gaisa satiksmē. Tās priekšlikums ir gaidāms rudenī.

ES arī cenšas pārskatīt savus enerģijas nodokļus. Tā vēlas ieviest degvielas nodokli un padarīt lētāku “zaļo” degvielu, taču pašlaik blokā nav vienprātības. Francijas transporta ministrs saka, ka vēlas, lai valsts tādu ieviestu, taču tas jādara kopā ar citām valstīm.

Nacionālā līmenī “Greenpeace” aicina ieviest klimata biļetes — pieejamas, vienkāršas ilgtermiņa biļetes, kas derīgas visos sabiedriskā transporta veidos visā valstī vai noteiktā reģionā.

Grupa arī vēlas, lai ES institūcijas iesaistītos pārrobežu klimata biļetes izveidē. Tajā teikts, ka to varētu finansēt ar neparedzētās peļņas nodokļiem, aviosabiedrību subsīdiju pakāpenisku pārtraukšanu un godīgu nodokļu sistēmu, kuras pamatā ir CO2 emisijas.