3 grami šīs garšvielas kakao vai karstā šokolādē – un tavs vēders būs plakans: par ko tas ir?

20:15, 20. janvāris 2026
Daudzi cilvēki, kuras uztrauc liekais svars, bieži meklē veidus, kā samazināt vēdera taukus bez intensīvas fiziskās slodzes. Ne visi var vai drīkst aktīvi sportot, tāpēc interese par vienkāršākiem, ikdienā pielietojamiem risinājumiem nemazinās. Ārsti un pētnieki ir pievērsušies jautājumam – vai kanēlis patiešām var palīdzēt zaudēt vēdera taukus un kā to pareizi lietot.

Kā raksta žurnāls The Mirror, lai gan svara samazināšanā joprojām galvenā loma ir sabalansētam uzturam, pietiekamam ūdens daudzumam un fiziskām aktivitātēm, pastāv arī mazāk zināmas garšvielas, kas var būt palīgs šajos procesos. Viena no tām ir kanēlis – garšviela, kas daudzos pētījumos saistīta ar pozitīvu ietekmi uz vielmaiņu.

Medicīnas žurnālos publicētie pētījumi liecina, ka kanēļa uztura bagātinātāji var būtiski ietekmēt ar aptaukošanos saistītus rādītājus. Zinātnieki secinājuši, ka kanēlis var palīdzēt samazināt tauku uzkrāšanos un tāpēc to dažkārt iesaka kā papildlīdzekli svara zaudēšanai aptaukošanās ārstēšanas procesā.

Savukārt BBC Good Food norāda, ka kanēlis satur augu izcelsmes savienojumus – polifenolus, kuriem piemīt spēcīgas antioksidanta īpašības. Tie ne tikai aizsargā šūnas no bojājumiem, bet arī veicina vielmaiņas procesus organismā. Tieši šie savienojumi ir atbildīgi par daudziem kanēļa labvēlīgajiem efektiem veselībai.

Citā pētījumā atklāts, ka regulāra kanēļa lietošana var ietekmēt ķermeņa masas indeksu, vidukļa, gurnu un vēdera apkārtmēru, kā arī kopējo tauku masu. Pētnieki noteikuši arī ieteicamo devu – visizteiktākie rezultāti novēroti, lietojot vismaz trīs gramus kanēļa dienā. Īpaši pozitīva ietekme konstatēta cilvēkiem ar policistisko olnīcu sindromu (PCOS).

Eksperti uzsver, ka kanēli ikdienas uzturā var iekļaut vienkārši – pievienojot to kafijai, kakao, putrām vai jogurtam. Pētījumi liecina, ka kanēlis var palīdzēt ne tikai svara samazināšanā, bet arī novērst jaunu tauku veidošanos un paātrināt to sadedzināšanu.

Mediji citē mediķus, ka kanēļa lietošanai ir arī citi ieguvumi – tam piemīt pretiekaisuma, antioksidanta, pretmikrobu un pretdiabēta iedarbība. Tāpat kanēlis satur savienojumus, kas var palīdzēt samazināt holesterīna līmeni un sirds un asinsvadu slimību risku. Tomēr speciālisti atgādina, ka kanēlis nav brīnumlīdzeklis, bet gan palīgs, kas vislabāk darbojas kopā ar veselīgu dzīvesveidu.

