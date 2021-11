Foto: EPA/Scanpix/LETA

Jautā skatītāja: kāpēc cilvēkiem, kuriem ir citas saslimšanas, pēc potes blakņu nav, bet veseliem ir. Ar ko tas skaidrojams?







“Kāpēc daudziem cilvēkiem, kuriem ir citas saslimšanas, pēc vakcinācijas nav blakņu, bet cilvēkiem, kuri ir pilnīgi veseli, tādas parādās. Ar ko tas skaidrojams,” šādu jautājumu uzdod kāda televīzijas TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja.

Atbildi sniedz Valsts zinātniskā institūta “Bior” direktora vietniece Olga Valciņa.

“Tas, ko mēs zinām no pētījumiem, no publikācijām, no datiem, pirmkārt, tas ir ļoti, ļoti individuāli. Otrkārt, biežāk šīs blaknes ir jaunākiem cilvēkiem,” sacīja Valciņa.

Tomēr viņa vēlreiz uzsver, ka tas ir ļoti individuāli.