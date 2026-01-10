Cilvēks atteicies no telekomunikāciju pakalpojumiem, bet rēķini joprojām pienāk. Skaidro operators 7
Kāda kundze sašutusi par telekomunikāciju operatora Tele2 rīcību – viņa nespēj izprast rēķinu “rēbusu”. Pērn oktobrī viņa mainījusi sakaru piegādātāju, taču rēķini turpina pienākt arvien, par to vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu“.
Lai zinātu, cik ir jāmaksā, Rutas kundze katra mēneša pirmajā datumā zvana operatoram, kurš atsūta ziņu, cik ir jāmaksā: “Nekad tur pa nullēm nav iznācis! Nekad!” Pensionāre gan arī pieprasījusi rēķinus papīra formātā, lai saprastu, kā veidojas summas.
Lai kliedētu neskaidrības, raidījums sazinājās ar Tele2, un ātri noskaidrojās, ka radusies komunikācijas kļūda. Kāda tā bija, kā to skaidro operators un kāpēc tas bija spiests sievietei atvaioties, skatieties pievienotajā video.