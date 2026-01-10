Slimnīca Kubā.
Noslēpumains vīruss plosa Kubu, mirušo skaits tiek slēpts, kapsētas pārpildītas – valdība klusē 0

Kubā strauji izplatās kāda smaga saslimšana, ko daudzi iedzīvotāji dēvē vienkārši par “vīrusu”. Slimnīcas vairākos reģionos ir pārpildītas, trūkst medikamentu, gultasvietu un pat elektrības, savukārt valdība tiek apsūdzēta patiesās situācijas noklusēšanā.

Saslimušajiem novēro augstu temperatūru, sarkanus izsitumus, ādas lobīšanos, pietūkušas locītavas, vemšanu un caureju. Daudziem nav skaidrs, ar ko tieši viņi ir inficējušies, jo precīza diagnoze netiek noteikta.

Starptautiskā sabiedrība jau reaģējusi uz notiekošo. Kanāda paziņojusi par veselības pārbaudēm un līdz septiņu dienu karantīnu ceļotājiem, kuri atgriežas no Kubas. Savukārt Spānija decembrī aicināja savus pilsoņus atturēties no ceļojumiem uz šo valsti, norādot uz nopietnu epidēmiju.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem līdz 17. decembrim Kubā reģistrēti 52 ar šo saslimšanu saistīti nāves gadījumi, lielākoties bērnu vidū, kā arī vairāk nekā 38 000 iespējamu saslimšanas gadījumu. Tomēr vietējie iedzīvotāji apgalvo, ka patiesais skaits varētu būt ievērojami lielāks.

Cilvēktiesību aktīvists Manuels Kuesta Morua norāda, ka uzliesmojums sākās Matansas provincē apmēram pirms pieciem mēnešiem, kad sākušās sasirgušo pēkšņas nāves. Viņš apgalvo, ka varasiestādes šos gadījumus reģistrējušas kā nāvi dabisku iemeslu dēļ, neminot vīrusu miršanas apliecībās.

Pēc Moruas teiktā, kāda medmāsa Matansas provinces slimnīcā centusies brīdināt par neparasti lielo nāves gadījumu skaitu, taču vēlāk tikusi atlaista no darba un apklusināta. Tikmēr valdība ilgu laiku nav sniegusi skaidru informāciju par situāciju valstī.

Oktobra beigās Kubas veselības iestādes ziņoja par aptuveni 13 000 jaunu drudža gadījumu vienas nedēļas laikā. Atsevišķos reģionos, tostarp Kamagvejā un Holginā, kapsētas esot pārpildītas.

Valdība epidēmiju oficiāli atzina tikai vairākus mēnešus pēc slimības izplatīšanās visā valstī, tomēr atteicās izsludināt nacionāla mēroga ārkārtas situāciju.

Speciālisti pieļauj, ka saslimšana varētu būt saistīta ar vairāku vīrusu vienlaicīgu cirkulāciju. Tiek minēti tādi arbovīrusi kā dengas drudzis, Oropuša vīruss un čikungunja, kā arī elpceļu infekcijas – H1N gripa, respiratori sincitiālais vīruss un Covid-19. Šāda vairāku infekciju kombinācija būtiski apgrūtina diagnostiku.

Kubas amatpersonas gan uzsver, ka šīs slimības valstī ir ierastas, tomēr mediķu, iedzīvotāju un starptautisko institūciju signāli liecina par daudz nopietnāku krīzi, nekā oficiāli tiek atzīts.

