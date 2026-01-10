Foto. pexels-olly

14:11, 10. janvāris 2026
Lielākajai daļai liftu vismaz uz vienas sienas ir izvietots spogulis. Tas ir ārkārtīgi ērti – ātri paskaties, vai kaklasaite stāv taisni, vai lūpu krāsa nav izsmērējusies, vai mati pēc vēja nav pārvērtušies par māksliniecisku haosu. Daudzi domā, ka spogulis liftā ir tikai šī komforta dēļ.

Patiesībā tas ir tikai blakusefekts. Īstie iemesli ir daudz interesantāki – tie skar drošību, psiholoģiju un pat lifta kalpošanas laiku, raksta vietne chip.de.

Spogulis padara mazo kabīni vizuāli lielāku

Šaura, slēgta telpa daudziem rada diskomfortu vai pat īstas klaustrofobijas lēkmes. Spogulis pa visu sienu vai vismaz pa pusi no tās acumirklī rada ilūziju par plašumu – kabīne it kā dubultojas. Cilvēki jūtas brīvāk, mazāk uztraucas un retāk spiež trauksmes pogu tikai tāpēc, ka “te par šauru”.

Spogulis ir kā klusais sargs

Spogulī tu redzi ne tikai sevi – tu redzi visu, kas notiek aiz muguras. Ja kāds svešinieks pēkšņi iebāž roku tavā somā vai mugursomā, tu to ieraudzīsi ātrāk nekā tad, ja stāvētu ar muguru pret sienu. Zaglim risks tikt pieķertam pieaug daudzkārt, tāpēc spoguļoti lifti ir daudz drošāki un zagļi labprāt no tiem izvairās.

Spogulis liek uzvesties labāk

Zinātnieki šo parādību sauc par Hotorna efektu (nosaukums cēlies no rūpnīcas ASV, kur to pirmo reizi pamanīja pagājušā gadsimta sākumā). Cilvēki maina savu uzvedību, kad jūt, ka tiek novēroti – pat ja “novērotājs” ir tikai viņi paši spogulī.

Kāds ir novērotais rezultāts? Liftos ar spoguļiem ievērojami retāk ir gadījumi, kad sienas tiek saskrāpētas, spaidītas visas pogas pēc kārtas, ka kabīnē tiek smēķēts, čurāts vai pieredzēti citādi vandālisma akti.

Pētījumi arī rāda, ka spoguļotās kabīnes tiek bojātas un ir netīras krietni retāk nekā tās, kurās pasažieri jūtas anonīmi un nenovēroti.

