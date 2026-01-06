Foto. Scanpix/Ron Lach

“Kāpēc viņiem par pilnas slodzes darbu maksā 100–200 eiro?” Sabiedrība diskutē par ieslodzīto algām 0

14:33, 6. janvāris 2026
Sociālajos tīklos aizsākusies kāda diskusija par atalgojuma taisnīgumu Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot tieši ieslodzīto darba samaksai.

Kāds ieraksts sociālajā tīklā “Threads” aktualizē jautājumu – kāpēc cilvēki, kuri ieslodzījuma vietās strādā pilnu slodzi, par to saņem mazāku algu nekā valstī noteikto minimālo algu.

Ieraksta autors aicina sabiedrību paskatīties uz šo tēmu plašāk – ne tikai caur soda, bet arī resocializācijas un cilvēcības prizmu.

“Threads” lietotājs raksta: “Daudzi te raksta, ka Latvijā nevienam nav jāsaņem vien 780/2900/7400 EUR par pilnas slodzes darbu. Bet kāpēc ieslodzītajiem par pilnas slodzes darbu maksā 100–200 EUR – vairākas reizes mazāk nekā minimālā alga? Atmaksā uzturēšanas izmaksas?

Bet neviens viņus nespiež strādāt. Tātad, sanāk, tie, kuri strādā un līdz ar to resocializējas, sedz arī nestrādājošo ieslodzīto uzturēšanu. Lai sodītu? Pamēģiniet padzīvot bez interneta 7 dienas. Viņi bez tā dzīvo gadiem, nerunājot jau par pārējām lietām.”

Ieraksts izraisījis pretrunīgu viedokļu sadursmi. Ir cilvēki, kas uzskata, ka darbs ieslodzījumā esot privilēģija, nevis tiesības, un zemais atalgojums kalpojot kā daļa no soda.

Diskusija atklāj plašāku sabiedrības dilemmu – vai ieslodzīto darbs Latvijā primāri ir sods, ekonomisks ieguvums valstij vai instruments, lai cilvēks pēc soda izciešanas spētu atgriezties sabiedrībā kā pilnvērtīgs tās loceklis.



