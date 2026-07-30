Pēc diviem satraucošiem gadījumiem Ruks atzīst: policistu rīcību ārpus darba nav iespējams kontrolēt 0
Pēc diviem skaļajiem incidentiem, kuros īsā laikā iesaistīti policijas darbinieki ārpus dienesta pienākumu pildīšanas, Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks skaidro, ka nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu katra policista uzraudzību. Intervijā aģentūrai LETA viņš uzsvēra, ka darbinieki tiek regulāri pārbaudīti, tomēr viņu rīcību brīvajā laikā kontrolēt nav ne praktiski iespējams, ne tiesiski pieļaujams.
Jau vēstījām, ka nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika publisku svētku laikā nāvējoši piekāva pedagogu. Savukārt trešdien Aizkraukles pusē tika notverta policijas darbiniece, kura alkohola reibumā ārpus darba laika ar automašīnu bija izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un aizbēgusi no notikuma vietas.
Runājot par konkrēto policijas darbinieku Priekulē, Ruks norādīja, ka viņš bija absolvējis sporta skolu, uzturējis labu fizisko formu, viņam nebija konstatētas atkarības un raksturojums bijis pozitīvs.
Viņš norādīja, ka patlaban ir sākta dienesta pārbaude, kurā tiks vērtēti arī sistēmiskie jautājumi. Ruks atzina, ka disciplinārpārkāpumi policijā notiek un biežākie gadījumi ārpus darba laika ir transportlīdzekļa vadīšana reibumā un neatbilstoša uzvedība interneta vidē.
VP priekšnieks piebilda, ka policisti nav vienīgā profesija, kuras pārstāvji nonāk šādās situācijās, tomēr sabiedrības prasības pret policistiem ir augstākas. Viņaprāt, problēmas cēloņi meklējami arī plašākā sabiedrības kontekstā, tostarp lielajā alkohola patēriņā un ikdienas negatīvajā fonā, ar ko policisti saskaras darbā.
Viņš informēja, ka ir uzdevis veikt arī iekšējo auditu, lai izvērtētu esošo kontroles sistēmu un disciplīnas uzraudzības mehānismus, kā arī meklētu papildu risinājumus līdzīgu gadījumu novēršanai.
Paralēli notiek dienesta pārbaude pret Ruku, kuru ierosinājis iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Tajā tiks vērtēts, vai nav saskatāmas disciplinārpārkāpuma pazīmes. Ja tās tiks konstatētas, tiks ierosināta disciplinārlieta, kuras rezultātā iespējami dažādi disciplinārsodi.
Ruks skaidroja, ka dienesta pārbaudes termiņš ir līdz vienam mēnesim, taču nepieciešamības gadījumā to var pagarināt atkarībā no lietas apjoma. Pārbaudes veicēju noteiks iekšlietu ministrs.
Jau ziņots, ka iekšlietu ministrs Dombrava rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret Ruku.
Intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” ministrs norādīja, ka, sākot pārbaudi, tiks vērtēts, “kas un kā ticis organizēts”.
Kā ziņots, pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi, trešdien intervijā Latvijas Radio stāstīja iekšlietu ministrs.
Politiķis atzīmēja, ka pēc gadījuma Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, policijas Dienvidkurzmes iecirkņa vadībai pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm Dombrava secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolemts, ka tiks ieviestas jaunas stingrākas prasības, piemēram, ka policijas darbiniekiem, kas ikdienā nēsā ieroci un braukā ar dienesta auto, katru rītu jāveic alkohola testi.
Dombrava pieļāva, ka Dienvidkurzmes iecirknī sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu.