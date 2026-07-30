VIDEO. Tramvajs Ķengaragā notriec pusaudzi: vietējie pēc negadījuma norāda uz bīstamu problēmu krustojumā 0
Pirmdien ap plkst. 16.30 Rīgas mikrorajonā Ķengaragā noticis ceļu satiksmes negadījums – tramvajs notriecis pusaudzi.
Pēc pašlaik pieejamās informācijas jaunietim ausīs bijušas austiņas, tādēļ viņš nav sadzirdējis brīdinājuma signālus vai pamanījis, ka tramvajs uzsācis kustību.
Tikmēr vietējie iedzīvotāji norāda, ka konkrētajā krustojumā jau ilgāku laiku pastāv problēmas ar satiksmes organizāciju. Pēc viņu teiktā, gājējiem paredzētais zaļais luksofora signāls šajā vietā deg pārāk īsu laiku, tādēļ šķērsot ielu nereti nākas steigā.
Pēc negadījuma sociālajos tīklos izskan arī aicinājumi gājējiem būt īpaši uzmanīgiem, šķērsojot tramvaja sliedes un brauktuvi.
Cilvēki atgādina, ka austiņas un uzmanības novēršana var maksāt ļoti dārgi, tādēļ pirms šķērsot ceļu vienmēr jāpārliecinās, ka to darīt ir droši.
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