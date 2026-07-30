VIDEO. Tramvajs Ķengaragā notriec pusaudzi: vietējie pēc negadījuma norāda uz bīstamu problēmu krustojumā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
12:19, 30. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Pirmdien ap plkst. 16.30 Rīgas mikrorajonā Ķengaragā noticis ceļu satiksmes negadījums – tramvajs notriecis pusaudzi.

Kokteilis
Viņu ceļš ir bruģēts uz panākumiem: 6 vārdi, kuru īpašniekiem liktenis lēmis valdīt
Gribas kļūt bagātam, bet nauda kā nenāk, tā nenāk? Pārbaudiet, ko par to saka numerologi
RAKSTA REDAKTORS
“Viņš mani pagrūda malā…” Priekules nelaimīgajā naktī dežūrējošais apsargs atklāj iepriekš nezināmas detaļas par notikušo
Lasīt citas ziņas

Pēc pašlaik pieejamās informācijas jaunietim ausīs bijušas austiņas, tādēļ viņš nav sadzirdējis brīdinājuma signālus vai pamanījis, ka tramvajs uzsācis kustību.

Par laimi, pēc līdz šim izskanējušās informācijas pusaudzis negadījumā izdzīvojis.
CITI ŠOBRĪD LASA
Receptes
Nedaudz citāds salikums – biezpiena un marcipāna plātsmaize
Krimināls
Vēl viens skandāls policijā – alkohola reibumā avāriju izraisījusi policijas darbiniece
“Droši varat ņemt viņu līdzi!” Veikala “Mego” apsargs pircējai atklāj jaunumu, ko, izrādās, daudzi joprojām nezina

Tikmēr vietējie iedzīvotāji norāda, ka konkrētajā krustojumā jau ilgāku laiku pastāv problēmas ar satiksmes organizāciju. Pēc viņu teiktā, gājējiem paredzētais zaļais luksofora signāls šajā vietā deg pārāk īsu laiku, tādēļ šķērsot ielu nereti nākas steigā.

Pēc negadījuma sociālajos tīklos izskan arī aicinājumi gājējiem būt īpaši uzmanīgiem, šķērsojot tramvaja sliedes un brauktuvi.

Cilvēki atgādina, ka austiņas un uzmanības novēršana var maksāt ļoti dārgi, tādēļ pirms šķērsot ceļu vienmēr jāpārliecinās, ka to darīt ir droši.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
Vēl viens skandāls policijā – alkohola reibumā avāriju izraisījusi policijas darbiniece
Vai tiešām jāvadā līdzi auto tehniskā pase? Joprojām atrodas kāds, kas nezina atbildi uz šo jautājumu
VIDEO. “Lūdzu, pārrunājiet ceļa satiksmes drošību un noteikumus ar saviem bērniem!” Mārupē autovadītājs pēdējā brīdī izvairās no sadursmes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.